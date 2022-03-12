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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ظهور فيراري دايتونا SP3 أثناء اختبارات الأداء .. صور

شاهد .. ظهور فيراري دايتونا SP3
شاهد .. ظهور فيراري دايتونا SP3 اثناء اختبارات الاداء

تمتلك شركة فيراري اسطول ضخم من السيارات المميزة صاحبة الاداء الفريد، ومن بينهم النسخة دايتونا SP3 والتي ظهرت في اطلالة مميزة اثناء تأدية اختبارات الأداء داخل الشوارع الايطالية بالقرب من مقر فيراري الرئيسي.

 

ظهور فيراري دايتونا SP3 اثناء اختبارات الأداء

 

نشرت قناة Varryx المتخصصة في مجال استعرض السيارات، مقطع فيديو عبر موقع YOUTUBE للنسخة فيراري دايتونا SP3، ولكن مع بعض التمويهات الخارجية، إلى جانب رصد الاداء الاستعراضي على الطريق، بالاضافة إلى بعض الصور التي توضح التفاصيل الخاصة بتلك النسخة.

 

ترجع اطلالة فيراري دايتونا SP3 اعتمادًا على تصميم مستوحى من الايقونة 330 P4 موديل 1967، والنسخة و512 S التي انطلقت بين العام 1969 و 1970، وربما ايضا تستند للنسخة 412P و P330، نجوم حقبة الستينيات.

 

ظهرت السيارة فيراري دايتونا SP3 وهي ترتكز على جنوط رياضية فضية اللون من 5 اضلاع مع تصميم هندسي بشكل مروحي، مع مقدمة مدببة المظهر، إلى جانب اللمسات الانسيابية التي تتميز بها السيارة، حيث تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء.

 

وتشير بعض الأراء أن السيارة دعمت بمحرك من 12 اسطوانة طراز V، سعة 6500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 829 حصانا عند 9.250 دورة في الدقيقة، وعزم اقصى للدوران يبلغ 697 نيوتن/متر عند 7.250 لفة في الدقيقة، مقترن بناقل حركة مكون من 7 سرعات مع ترس تفاضلي يعمل عبر منظومة الدفع الخلفي للعجلات.

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