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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأسرع من فيراري داخل السوق البحريني "812 سوبر فاست 2021" .. صور

الاسرع من فيراري
الاسرع من فيراري داخل السوق البحريني "812 سوبر فاست 2021"

تعتبر النسخة فيراري 812 سوبر فاست موديل 2021 واحدة من اسرع الاصدارات التي تحمل علامة الحصان الواثب التابع لشركة فيراري الايطالية العريقة، حيث تقدم السيارة داخل السوق البحريني عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع اطلالة خارجية رياضية، إلى جانب التقنيات الداخلية وعناصر دعم قائد المركبة.

القدرات الفنية للسيارة فيراري 812 موديل2021  

 

تتسارع السيارة فيراري 812 موديل 2021 من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 2.9 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 340 كيلومتر في الساعة.

أما عن الاداء الفني فتستمد السيارة قوتها من سواعد محرك 6500 سي سي مكون من 12 اسطوانة، يستطيع أن ينتج 800 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 718 نيوتن/متر، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تعمل عبر منظومة الدفع الخلفي للعجلات.

ابعاد السيارة فيراري 812 موديل 2021  

 

ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.720 متر مدعومة بجنوط رياضية انيقة تتسم بالطابع الرياضي، مع نسبة طول كلي بلغت 4.657 متر، وبعرض يقدر بـ 1.971 متر، و 1.276 متر للارتفاع.

وسائل الحماية والامان للسيارة فيراري 812 موديل 2021

 

تضم السيارة خاصية دعم المكابح BA، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، و برنامج التوزيع الاكتروني للمكابح EBD، بالاضافة إلى نظام أكياس هوائية متقدم (AABS)، والتحكم بالمقود الأوتوماتيكي (AUC)، وخاصية التحذير عند مغادرة المسار، وكشف النقاط العمياء، مع متابعة ضغط الاطارات، وحساسات حركة امامية وخلفية مدعومة بكاميرا، إلى جانب خاصية المساعدة على تجاوز المرتفعات، وبرنامج التحكم الديناميكي للثبات.

أسعار السيارة فيراري 812 موديل 2021  داخل السوق البحريني

 

ويبلغ سعر السيارة فيراري 812 موديل 2021  داخل السوق البحريني بقيمة قدرها 128.600 دينار.

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