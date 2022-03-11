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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس "مستريح" جديد استولى على 19 مليون جنيه في سوهاج

صدى البلد

قررت النيابة العامة بمركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، حبس صاحب مصنع، 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بالنصب على 31 شخصا، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تجاوزت 19 مليون جنيه؛ وذلك بزعم توظيفها بمقابل أرباح مالية متفق عليها.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فرع جنوب الصعيد، مفادها ورود بلاغات من 31 شخصًا، يتهمون فيه المدعو “ح. ع. ح - 49 عامًا - صاحب مصنع بلاستيك - ويُقيم دائرة مركز المنشاة جنوب المحافظة”.

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بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية قدرت بنحو 19 مليون جنيه بزعم استثمارها وتوظيفها، في مقابل أرباح مالية متفق عليها، إلا أن المذكور أخل بالاتفاق وامتنع عن دفع الأرباح أو رد رؤوس الأموال للشاكين.

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وعقب اثبات التحريات صحة ما جاء في البلاغات المُقدمة، وتبين أن المتهم سبق اتهامه في27 قضية تبديد لقيامه بالنصب على عدد من المواطنين بذات الطريقة، آخرها القضية رقم 9102 لسنه 2020 جنح مركز المنشاة بممارسة نشاط احتيالي.

وذلك من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين، بدعوي استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري، مقابل حصولهم على أرباح سنوية متفق عليها مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ ماليه من عدد كبير من المواطنين.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان جهات التحقيق المختصة، أمكن ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج حبس مليون مصنع شخص

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