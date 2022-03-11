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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. القبض على 6 إثيوبيين وصوماليين خالفوا نظام أمن الحدود

ارشيفي
ارشيفي

قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير بالسعودية، إن قوة المهمات والواجبات الخاصة بقطاع الشرق، قبضت على مواطن، لنقله 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الإثيوبية والصومالية، وضبط بحوزته سلاح وطلقات حيّة، وتم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية وإحالتهم لجهة الاختصاص، والناقل إلى النيابة العامة.

وأكد المتحدث الإعلامي أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق السعودية. 

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