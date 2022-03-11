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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمشاركة 180 دولة.. السعودية تستضيف المؤتمر العالمي لريادة الأعمال

صدى البلد

تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية "منشآت" المؤتمر العالمي لريادة الأعمال، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض، بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال GEN، خلال الفترة من 27 إلى 30 مارس 2022

واختارت شبكة ريادة الأعمال العالمية العاصمة الرياض لاستضافة المؤتمر، لتصدر المملكة المرتبة الأولى عالميًا في مؤشري "توفر الفرص الجيدة لبدء عمل تجاري" و"سهولة البدء في عمل تجاري"، كما تصدرت المرتبة الأولى في مؤشري "استجابة رواد الأعمال الجائحة" و"استجابة حكومة المملكة للجائحة"، من بين 45 دولة، وفق مؤشرات المرصد العالمي لريادة الأعمال، حيث تحرص الشبكة على اختيار المدن التي تشهد نشاطًا مكثفًا في بيئة ريادة الأعمال.

ويشهد المؤتمر الذي ينطلق تحت شعار "نعيد - نبتكر - نُجدد" حضور رواد أعمال ومستثمرين وخبراء وصناع قرار من 180 دولة، لمناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه بيئة ريادة الأعمال العالمي، وتبادل الخبرات، واقتناص الفرص الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى تعلم الدروس المستفادة من التحديات التي واجهها العالم خلال فترة جائحة كورونا (كوفيد19).

ويعد المؤتمر العالمي لريادة الأعمال فرصة مثالية لرواد الأعمال والمهتمين لفهم أبعاد المرحلة المقبلة، واستيعاب الدروس التي قدمتها الجائحة العالمية، والتعرف على أفضل الممارسات في التعامل مع الأزمات، والمحافظة على مرونة النشاطات التجارية واستمراريتها، بالإضافة إلى تبادل الأفكار الخلاقة بين رواد الأعمال والمبتكرين من أنحاء العالم.
ويستضيف المؤتمر أكثر من 150 متحدثًا، منهم: الشريك المؤسس في شركة "أبل" ستيف وزنياك، والشريك المؤسس في شركة "نتفلكس" مارك راندولف، إلى جانب عديد من المتخصصين في الابتكار وريادة الأعمال الذين سيتم توزيعهم على 100 جلسة نقاش.

ويتضمن المؤتمر معرضًا مصاحبًا، وورش عمل وأقسام للابتكار، ويتيح فرصة مهمة لصناع السياسات للاستماع لرواد الأعمال وفهم التحديات التي تواجههم، مما يسهم في صياغة بيئة ريادية عالمية موحدة أكثر استدامة ومرونة، إلى جانب إتاحة الفرصة لرواد الأعمال للالتقاء مع نظرائهم من أنحاء العالم والاستفادة من تجاربهم، والاستماع لأهم الخبراء العالميين في هذا المجال.

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