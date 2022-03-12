ماتت ليلة دخلتها.. تفاصيل وفاة عروس شمال سيناء وعريسها بين الحياة والموت.. فيديو

استمر الفرح لأكثر من اسبوع بين أهالي قرية الشهداء غرب بئر العبد بشمال سيناء كعادة أهالي المنطقة الذين يستقبلون الأهل والأحباب والجيران لتقديم التهنية بمناسبة الزفاف؛ لكن شاءت الأقدار أن يتحول الفرح إلي عزاء، في اليوم قبل الأخير للفرح.

وتلقي أهالي قرية الشهداء مركز بئر العبد شمال سيناء، خبر وقوع حادث بين موكب زفة عروس القرية والتي لقيت مصرعها في الحادث الأليم بعد تصادم سيارتين وانقلاب السيارة التي يركبها العروسين .

واتشحت قرية الشهداء، بالسواد عقب مصرع العروسة ابنة القرية أثناء موكب الزفة، كما أصيب عريسها الذي تم نقله إلي مستشفي بئر العبد النموذجي، في حاله حرجة.

وشهد موكب تشييع جثمان العروسة إلي مثواها الأخير تدافع المئات من أبناء القرية الشهداء والقري المجاورة لها وسط حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية، لدفنها في مدافن القرية.

وقال أحد المواطنين من أهالي المنطقة، أن الحادث وقع اثر وقوع تصادم السيارة التي يركبها العروسين أثناء سير موكب الزفة أمام قرية بالوظة مع سيارة اخري بسبب السرعة الطائشة علي الطريق .

وقال، أن العروسة تنتمي إلي عائلة أبو صيام من الملاعبة قرية الشهداء بئر العبد.

وتوافد المئات ايضا لتقديم واجب العزاء وتقديم المواساة في وفاة أبنة القرية الشابة التي تحول فرح زفافها إلي مأتم في مشهد لم تشهد المنطقة منذ سنوات عديدة.



وتبلغ العروس 23 عاما، حيث أصيبت باشتباة كسر بضلوع الصدر، والعمود الفقري وغيبوبة تامة، بينما العريس إصيب بكسور وجروح متفرقة بالجسد.

ويتابع الفريق الطبي بمستشفي بئر العبد النموذجي تقديم الرعاية الطبية و العلاجية اللازمة للعريس الذي تم حجز في غرفة العناية المركزة بالمستشفى لإجراء جراحة عاجلة ، نظرا لانه في حالة حرجة.

تصادم سيارتين

وأكدت المصادر الطبية بشمال سيناء أن مستشفى بئر العبد التموذجي ، استقبلت أمس 3 مصابين، إثر حادث تصادم سيارتين من ضمنها سيارة زفة العروسين ، وتم إجراء الإسعافات الأولية لها إلا أنها فارقت الحياة.

وقالت المصادر ، إنه وصل إلى المستشفى من موقع الحادث كل من محمد سعيد حسين، ٢٦سنة، مصابًا باشتباه كسر بالذراع اليسرى واشتباه كسر بالعمود الفقرى وسحجات وكدمات، ومنى عبدالملك حسين، ٢٣سنة، مصابة باشتباة كسر بضلوع الصدر واشتباه كسر بالعمود الفقرى وغيبوبة تامة، وتوفيت عقب وصولها للمستشفى بسبب سوء حالتها الصحية، وحسين سعيد حسين، ٢٥سنة، شقيق العريش مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقرى واشتباه كسر بالكتف اليسرى واشتباه ما بعد الارتجاج.

ووصفت المصادر الطبية بمستشفى بئر العبد المركزي، أن حالة العريس وصفت بالحرجة، ويتم إجراء الجراحة العاجلة له.. وتتولي النيابة التحقيقات في الحادث.