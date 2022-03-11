بايدن يحظر توريد الأوراق النقدية بالدولار إلى روسيا

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، مرسوما جديدا يحظر بموجبه بيع أو توريد الأوراق النقدية بالدولار إلى روسيا.

ونص القرار الذي وقعه بايدن على "حظر التصدير أو إعادة التصدير أو البيع أو التوريد بشكل مباشر أو غير مباشر من الولايات المتحدة، وكذلك من الأفراد أو المؤسسات الاميركية، بغض النظر عن مكان تواجد الأوراق النقدية بالدولار الأميركي، إلى حكومة روسيا الاتحادية أو لأي شخص موجود في روسيا الاتحادية".

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات جديدة على روسيا، بينها حرمان موسكو من وضعية "الدولة الأوْلى بالرعاية" في العلاقات التجارية بين البلدين، وذلك مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أسبوعها الثالث.

وقال الرئيس الأمريكي، الجمعة، إن وقف تطبيق هذه الصفة في العلاقات التجارية مع روسيا سينعكس على نصف اقتصادها.

وفرض بايدن حظرا جديدا على عدد من الواردات من روسيا، منها الألماس والمأكولات البحرية وبعض المشروبات، مضيفا "نعمل مع دول مجموعة السبع من أجل استهداف الأثرياء الروس بالعقوبات".

وتمهد العقوبات لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الروسية، فضلا عن العقوبات غير المسبوقة التي فرضها الغرب على البنوك و المسؤولين الروسيين.

من جانبها، استبعدت المدير العام لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، أن تتمكن روسيا من استخدام حقوق السحب الخاصة في الصندوق بسبب العقوبات المفروضة عليها على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا.

وفي 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.