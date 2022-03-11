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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مهيب عبد الهادى: ‏الزمالك محتاج فرقة ولعيبة عندها طموح

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي

انتقد الإعلامي مهيب عبد الهادي أداء لاعبي الزمالك بعد الخسارة من الوداد المغربي بهدف نظيف، في اللقاء الذي اقيم مساء اليوم على ملعب استاد  القاهرة، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


وكتب مهيب عبر حسابه علي تويتر "‏‏‏‏الزمالك محتاج. فرقة ولعيبة عندها طموح".


وأصبحت فرص صعود نادي الزمالك قليلة للغاية ومن الصعب تحقيقها، حيث يتطلب تحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين وهزيمة بترو أتلتيكو في الثلاث مباريات المتبقية له ليضمن التأهل.


وانتهت مباراة الزمالك والوداد المغربي بفوز الأخير بهدف نظيف، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

 

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