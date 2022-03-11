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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيريرا: الزمالك خارج دوري أبطال إفريقيا

فيريرا
فيريرا

أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريقه سيكون خارج بطولة دوري أبطال إفريقيا للأسف، موضحا أن الأبيض يتبقى له مباراتين، وفي حالة فوز فريقه في المباراتين، سيكون من الصعب عدم حصول بترو أتلتيكو على أي نقاط.
وقال فيريرا في المؤتمر الصحفي عقب مباراة الزمالك والوداد: "الموقف ليس مرضيا لجماهير الزمالك ولا للنادي، والزمالك لم يخسر بطولة أفريقيا اليوم، بل خسرها من قبل ذلك".

وتابع فيريرا: "لا أعلم أساس المشكلة، وما رأيته أن لاعبي الفريق كانوا خارج المباراة في الشوط الثاني، لأن الزمالك كان أفضل ومنظم في الشوط الأول".

وأكد أن تسجيل الوداد لهدف مبكر في الشوط الثاني وتفكك الزمالك بعد الهدف دليل على وجود مشكلة، موضحا أنه تسلم المهمة منذ 3 أيام ولم يكن لديه الوقت الكافي لعلاج السلبيات في الفترة القصيرة.

وأضاف: "أعلم جيدا أن هناك لاعبين لديهم إمكانيات فنية مميزة، وسأنظر للأمور الفني، وسأساعد الإدارة على حل أي مشكلة غير فنية، وتابعت آخر مباراة أمام الجونة، وحدث نفس السينايو، الفريق قدما عرضا جيدا في الشوط الأول، وتراجع المستوى في الشوط الثاني".

وأردف فيريرا: "لابد من العمل لحل المشاكل ويجب تكاتف الجميع من أجل ذلك، وأمامنا بطولتي الدوري والكأس ولابد أن نفوز بهما وبطولة إفريقيا الموسم المقبل".

وتابع: "مباراة بترو أتلتيكو المقبلة لها وجهين، الأول أنه لا يوجد ضغوط على اللاعبين ويستطيعون اللعب بشكل جيد، وفي حالة تقديم أداء سيئ في المباراة المقبلة سيكون دليلا على وجود مشكلة أخرى".

وأضاف أن كل اللاعبين سواسية سواء كان اللاعب مستواه جيد، أم لديه عروض من أندية أخرى، والفيصل بالنسبة له هو التدريب، موضحا أنه قام باستبدال زيزو من المباراة لأنه كان يريد تنشيط الجانب الهجومي، والدفع بلاعب يلعب بعنف، موضحا أنه يعلم زيزو منذ أن كان يلعب في البرتغال، كما أنه يعلم أن جمهور الزمالك يسعى دائما لتحقيق البطولات.

واختتم المدير الفني تصريحاته قائلا: "طريقة اللعب تخص المدير الفني، واللاعبون هم من يساعدون على نجاح أي طريقة لعب، وتابعت تقارير لمباريات سابقة، ووجدت أن الزمالك كان يلعب بنصف الفريق دفاع، وباقي اللاعبين هجوم بدون وجود خط وسط ثابت، وهو ما أثر على الفريق وجعلة يبتعد عن صدارة المسابقة".

وسقط فريق الزمالك في فخ الخسارة أمام الوداد المغربي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليقترب من وداع البطولة، بعدما تجمد رصيد الأبيض عند نقطتين يحتل بهما المركز الثالث، في حين رفع الفريق المغربي رصيده إلى 9 نقاط يتصدر بهم المجموعة، وفي حالة فوز بترو أتلتيكو الأنجولي غدا على ساجراد، سيودع أبناء ميت عقبة البطولة قبل آخر جولتين.

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