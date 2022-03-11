30 ألف منتفعة .. صحة المنوفية تختتم فعاليات المرحلة الأولى من حملة تنظيم الأسرة

اختتمت الفرق الطبية بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية فاعليات المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية والتي تمت تحت شعار "حقك تنظمي" بالمحافظة، والتي إنطلقت شارة البدء بها الأحد الماضي وإستمرت لمدة ٥ أيام، بقيادة دكتورة آمال العربي مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية.

أعلن وكيل صحة المنوفية بأن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة "حقك تنظمي"، قدمت الخدمة الطبية الخاصة بتنظيم الأسرة بإجمالي منتفعات يصل إلى 30 ألف منتفعة بالمرحلة الأولى من الحملة ، مشيراً إلي أن الحملة إستهدفت تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات، بنطاق الإدارات الصحية بالمرحلة الأولي، والبالغ عددها 5 إدارات ( أشمون، الباجور، سرس الليان، بركة السبع، قويسنا).

بالإضافة إلي تقديم العديد من الخدمات الأخرى، منها خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، وكشف النساء، والباطنة، والأطفال، وذلك من خلال فرق طبية مدربة من أطباء وتمريض ورائدات ريفيات، بالوحدات الثابتة بالمستشفيات العامة والمركزية و الوحدات الصحية، هذا بجانب العيادات المتنقلة التي انتشرت بمختلف أنحاء المحافظة، لوصول الخدمة إلي المناطق العشوائية و المحرومة بالنجوع والقري بالمنوفية، بجانب تنفيذ ندوات توعوية و تثقيفية، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، و التوقيت الأمثل للحمل والإنجاب، و صحة الأم والطفل، ومخاطر الزواج المبكر، وختان الإناث.

شهدت الحملة ندوات التوعية، لرفع معدل إستخدام وسائل تنظيم الأسرة وخاصة الوسائل طويلة المدى مما ساعد على فتح قنوات من الحوار والاتصال الجيد لمساعدة المرأة على التفكير حفاظاً على صحتها و صحة الأسرة.

كما تم الاهتمام بزيادة وعي المرأة و مساعدتها في ترويج المنتجات اليدوية تشجيعاً للسيدات لمقاومة غلاء المعيشة من خلال نوادي المرأة.

جدير بالذكر بأن المرحلة الثانية سيتم انطلاق فعالياتها بدءاً من يوم 13 مارس الجاري ، وتستمر لمدة ٥ أيام حتي الخميس ١٧ مارس، وتشمل إدارات ( شبين الكوم، منوف، السادات، تلا، الشهداء).