شعبة الأغذية: سلاسل لبيع سلع رمضان بتخفيضات تصل لـ 25%

قال متي بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بشعبة الأغذية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن دور الغرف التجارية ليس الرقابة على الأسواق، ولكنه خاص بالتجار ومشاكلهم.

وأضاف “بشاي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار"، أن مشاكل التجار بالفترة الأخيرة كانت مشاكل، خاصة أن هناك زيادة غير مبررة على المنتجات بالسوق، موضحا أن إجتماع مجلس الوزراء منذ يومين مع أعضاء من الغرف التجارية ساعد بتدخل الحكومة وإحساسهم أن هناك بالفعل عبء على المواطن.

وتابع أنه كان يوجد مشكلة أخرى وهي وجود تجار تحجز البضاعة من السلع التموينية للإستفادة بفرق التسعير أو تعطيش السوق، لافتا إلى أن الغرف التجارية تقدم معارض “أهلا رمضان”، وهي منافذ للبيع بالمحافظات لبيع التموين والأشياء الخاصة بالمستهلك بحلول رمضان بأسعار مخفضة تصل من 20 إلى 25%.

وأشار إلى أن دور الغرف التجارية، نقل الشكاوى الخاصة بالتجار إلى الحكومة، وبالتالي المساعدة فى حل المشكلة، إلى جانب مراقبة السوق.