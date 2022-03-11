المخزون الاستراتيجي من القمح يصل إلى 4 ملايين طن.. فيديوجراف

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فيديوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك حول تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية وما خلفته من تداعيات على العالم.



وأوضح الفيديو جراف، أنه بالرغم من تبعات الأزمة الروسية الأوكرانية وما خلفته من تداعيات طالت العالم كله، فإن مصر ما زالت تحافظ على دعمها للمواطن وتسعى إلى تأمين احتياجاته من السلع والخدمات الأساسية مع التصدي لأية ممارسات غير مقبولة تتعلق باحتكار أو إخفاء أي سلع، أو فرض زيادة غير مبررة على أسعار بعض السلع وخاصة القمح حتى نهاية العام

وأشار الفيديوجراف إلى أن مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح يصل إلى 4 ملايين طن، وسينضم القمح المحلي إليه في أبريل المقبل بعد حصاد 3.6 ملايين فدان مساحات مزروعة بالقمح في مصر، وستكفي تلك الكميات حتى نهاية العام.

https://fb.watch/bHlS0FTQ1h/