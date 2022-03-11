مرتضى منصور بعد الهزيمة من الوداد: إيقاف جميع مستحقات الفريق لنهاية الموسم



أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن عدم التجديد لكل من المغربي أشرف بن شرقي ومواطنه محمد اوناجم وطارق حامد ومحمد ابو جبل وعمر السعيد لاعبي الفريق الذين تنتهي عقودهم بنهاية الموسم.

وقرر مرتضي منصور رئيس النادي عرض سيف الدين الجزيري للبيع، وتوقيع غرامة مالية علي محمود علاء 200 ألف جنيه للإساءة للجماهير، وإيقاف جميع مستحقات الفريق لنهاية الموسم، والاعتماد علي بعض لاعبي فريق 2003 لاستكمال مسابقة الدوري .

وسقط فريق الزمالك في فخ الخسارة أمام الوداد المغربي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليقترب من وداع البطولة، بعدما تجمد رصيد الأبيض عند نقطتين يحتل بهما المركز الثالث، في حين يرفع الفريق المغربي رصيده إلى 9 نقاط يتصدر بهم المجموعة ، وفي حالة فوز بترو أتلتيكو الأنجولي غدا على ساجراد، سيودع أبناء ميت عقبة البطولة قبل أخر جولتين.