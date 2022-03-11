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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الباز: ارتفاع الأسعار ليس مسئولية الحكومة فقط

الإعلامي محمد الباز
الإعلامي محمد الباز

قال الإعلامي محمد الباز، إن هناك سببين لإرتفاع الأسعار، أولها أسباب خارجية: وهي توابع وباء كورونا، والأخرى داخلية، مشيرا إلى أن القمح تم رفع سعره بنسبة 48% عالميا، و30% للذرة، و24% لفول الصويا، و7% للسكر، و11% للحوم المجمدة، و10% للدواجن، و55% للبترول.

وأضاف “الباز”، خلال برنامج “أخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، أنه قبل الأزمة الأوكرانية الروسية على سبيل المثال زادت أسعار الدقيق فى مصر بنسبة 9%، بسبب توابع أزمة كورونا، وعندما حدثت الأزمة زاد سعره إلى 17%، حيث أن نسبة الزيادة توضح أن الدقيق زاد عالميا بنسبة 48%.

وتابع أن هذا الموضوع ينقسم لشقين، اولهما شق على الحكومة وهو الأكبر، وشق أخر على المواطنين، معقبا: “لا يجب أن تتحول تلك المسألة إلى معركة وشجار بين الحكومة والمواطنين.. وأنا كحكومة لازم فى ظل تلك الأزمة أعمل وفرة فى المطروح.. بحيث يجد المواطن السلع.. ثم تحمي السوق من المتلاعبين به”.

وأشار إلى أن الغرف التجارية تقوم بغرف عمليات تتابع على مدار الساعة حركة السوق، إلى جانب جهاز حماية المستهلك ومتابعة وزارة الداخلية للمحتكرين، حيث يوجد 1385 قضية تموينية متنوعة، بإجمالي مضبوطات بلغت 1294 طن، و4192 عبوة.

وأفاد: “الحكاية دي كلها مش على الحكومة.. وتحديدا لأن القطاع الخاص فى مصر بجميع العاملين به وحجم الاموال التي يملكوها يجب يقفوا فى مثل هذا الظرف.. هتقولي ازاى هقولك زى ما الحكومة توفر منافذ بأسعار مخفضة القطاع الخاص لازم يعمل معارض ويوفر منافذ تخفيضات.. نفس الكلام للجمعيات الاهلية”.

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