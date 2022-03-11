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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قوات روسية تختطف مسئولا أوكرانيا بعد رفضه التعاون معها

قوات روسية تختطف
قوات روسية تختطف مسؤول أوكراني بعد رفضه التعاون معها

اتهم وزير خارجية أوكرانيا ديمترو كوليبا، الجمعة، القوات الروسية بانتهاك القانون الدولي و"اختطاف" عمدة مدينة ميليتوبول الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا.

وأشارت وسائل إعلام أوكرانية إلى أن عمدة مدينة ميليتوبول إيفان فيدوروف، تم اختطافه بعد رفضه التعاون مع الجيش الروسي المسيطر على المدينة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في أوكرانيا مقطع فيديو، قالوا إنه يوثق لحظة اختطاف عمدة مدينة ميليتوبول، حيث يظهر مجموعة من الجنود يخرجون من مبنى ويدفعون بالقوة رجلا يرتدي ملابس سوداء.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السيطرة على مدينة ميليتوبول الأوكرانية الواقعة على ساحل بحر آزوف.

يشار إلى أنه في 24 فبراير الماضي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.

وصباح اليوم الجمعة، أعلن الرئيس الروسي السماح للمتطوعين الراغبين في القتال بالذهاب إلى أوكرانيا، في وقت أكد فيه وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن "16 ألف متطوع من الشرق الأوسط مستعدون للقتال في منطقة دونباس" الانفصالية في أوكرانيا.

وأمر بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي الروسي بتسهيل إرسال المقاتلين "المتطوعين" من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا للقتال.

وأكد الرئيس الروسي أن هذه الخطوة مبررة لأن "عرّابي النظام الأوكراني الغربيين لا يدارون حتى ما يفعلون" ويجمعون علانية "مرتزقة من جميع أنحاء العالم لإرسالهم إلى أوكرانيا".

من جانبها، أعلنت أوكرانيا تشكيل فيلق من المتطوعين الأجانب مدمج في قواتها المسلحة لمحاربة القوات الروسية على أراضيها.

فيما قالت وكالة الأنباء الأوكرانية إن عدد المقاتلين الأجانب الذين أبدوا استعدادهم للانضمام للفيلق الدولي يبلغ 20 ألف شخص من 52 دولة.

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