آداب حلوان: نهدف لتشجيع الطلاب نحو الابتكار

أعلنت الدكتورة مها حسني، عميد كلية الآداب جامعة حلوان، مشاركة الكلية ممثلة في قسم الإعلام بالملتقى الأول للقيادات الشبابية الإعلانية، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة في الفترة من ١٣ إلى ١٦ مارس الجاري بدار الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ويأتي الملتقي ضمن فعاليات وزارة الشباب والرياضة التى تستهدف تمكين الشباب على كافة المستويات وصقل إمكاناتهم وقدراتهم فى شتي المجالات و تعزيز القيم التربوية عبر وسائل الإعلام و تنمية وعي النشء والشباب ورفع مستوى الثقافة و غرس القيم الاجتماعية السليمة لدي النشء والشباب و تشجيع أوجه الابتكار وخاصة فى مجالات الصناعة الإعلامية و زيادة الوعي الإعلامي لدي الشباب الغير متخصص و تحصين المواطن من الغزو الثقافي الضار عبر وسائل الإعلام و استهداف النشء والشباب من خلال الشباب المتخصص عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد.



وقالت وكيل الكلية: الملتقي يأتي ضمن فعاليات وزارة الشباب والرياضة التى تستهدف تمكين الشباب على كافة المستويات وصقل إمكاناتهم وقدراتهم فى شتي المجالات و تعزيز القيم التربوية عبر وسائل الإعلام و تنمية وعي النشء والشباب ورفع مستوى الثقافة و غرس القيم الاجتماعية السليمة لدي النشء والشباب و تشجيع أوجه الابتكار وخاصة فى مجالات الصناعة الإعلامية و زيادة الوعي الإعلامي لدى الشباب الغير متخصص و تحصين المواطن من الغزو الثقافي الضار عبر وسائل الإعلام و استهداف النشء والشباب من خلال الشباب المتخصص عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد.

وتاتي مشاركة جامعة حلوان في الملتقى تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة منا فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث،.