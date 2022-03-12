حورية فرغلي: عندي عفريتين ولد وبنت في البيت مش مؤذيين وبشوفهم باستمرار

كشفت النجمة حورية فرغلي، عن أن منزلها مسكون بكائنين من العالم الآخر تراهم باستمرار ولكنهم لا يؤذوها، قائلة: "البيت عندي فيه بنت وولد من العالم الاخر وبشوفهم علطول وهما بيهزروا معايا كتير ويفضلوا يخبطوا على الباب ويفتحوا الباب".

ووصفت الفنانة حورية فرغلي، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، اشكال الكائنات التي تسكن منزلها مضيفة: "بشوف البنت قاعدة على سفرة المنزل وشعرها زي شعري والولد بيكون لابس شورت وفانلة وهما تقريبا في نفس السن".

وعبرت الفنانة حورية فرغلي، عن أنها لا تشعر بالخوف من هذه الكائنات وأن شكلها جميل، متابعة: "الولد والبنت شكلهم كويس وجمال وشكلهم بشعر اسود وهما شبهنا عرب، وهما مش مؤذيين خالص، وكمان في فترة كنت بسمع حد بيتنفس بصوت عالي وفتحت الشباك شوفت بومتين بيض وكنت مستغربة جم منين وبقالي فترة مش بشوفهم".

