بـ إطلالة صيفية.. أسماء جلال في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

نشرت الفنانه أسماء جلال صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام ".

وظهرت فيها الفنانه بـ إطلالة صيفية، مرتديةً تيشرت وردي اللون وبنطلون أبيض، وأعتمدت علي الشعر المموج.

وعلقت قائلةَ :"جرس المدرسة "، مما نال إعجاب متابعيها من رواد مواقع التواصل الإجتماعي وتفاعلهم معاها عبر التعليقات.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أسماء جلال مسلسل "خلى بالك من زيزي" وهو من بطولة أمينة خليل، محمد ممدوح، على قاسم، بيومي فؤاد، صبري فواز، نهى عابدين، أسماء جلال، على الطيب، صفاء الطوخي، سلوي محمد على، كريم الشناوى.