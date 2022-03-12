أحمد سعد: الناس تنتقدني بسبب أغنية عليكي عيون تريند في إسرائيل

كشف الفنان أحمد سعد، سر الهجوم عليه بسبب التريند في إسرائيل وتفاصيل أغنيته الجديدة عليكي عيون.

وقال أحمد سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" ردود فعل الجمهور علي أغنية عليكي عيون جعلني في غاية السعادة، مضيفا:" الحمدلله الأغنية تريند في 11 دولة عربية".

وتابع أحمد سعد:" فيه ناس كتير انتقدوني عشان الاغنية بقت تريند في إسرائيل، مردفا:" مفروض أعمل أي في الموقف ده الاغنية موجودة وشافوها اعمل أيه".

وأعلن المطرب أحمد سعد عن طرح ثالث أغانى ألبومه الجديد “وسع وسع” ، عبر حسابه الرسمى بتطبيق انستجرام .