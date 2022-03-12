اقتصاد | عقد منتدى الاستثمار السعودي – اليوناني الأحد المقبل في الرياض

تنطلق الأحد المقبل أعمال منتدى الاستثمار السعودي – اليوناني في الرياض، بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ,وزير التطوير والاستثمار اليوناني أديوس جيورجيادس، ونائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح المكلف بالتجارة والاستثمار اليوناني كوستاس فراجويانيس، ومشاركة عددّ من المسؤولين الحكوميين، والمديرين التنفيذيين لعددٍ من كبرى الشركات السعودية واليونانية وممثلي القطاع الخاص من البلدين.

وتتضمن أعمال المنتدى جلسات لمناقشة مستقبل الطاقة، وممكنات قطاعات الطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية، ومستقبل قطاعات السياحة، والبناء، والابتكار.

وسيتخلل المنتدى جلسات ثنائية بين مؤسسات القطاع الخاص من الجانبين لبحث فرص التعاون والشراكة والاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة في المملكة للمستثمرين اليونانيين.



يذكر أن وزير التطوير والاستثمار اليوناني ونائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية والانفتاح المكلف بالتجارة والاستثمار اليوناني والوفد المرافق سيصلون يوم غدٍ إلى محافظة العلا، حيث سيكون في استقبالهم المهندس خالد الفالح، حيث سيصحب الوفد اليوناني في جولة تتيح لهم التعرف على المواقع الأثرية والتعرف على الآثار العريقة، وزيارة أبرز المعالم بمحافظة العلا التاريخية