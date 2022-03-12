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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مقتل 8 عناصر من داعش بعمليات متفرقة في العراق

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت السلطات الأمنية في العراق، يوم الجمعة، مقتل ثمانية عناصر من تنظيم داعش الإرهابي خلال عمليات متفرقة في عدة محافظات.

وذكرت وزارة الداخلية العراقية في بيان لها: "وفقاَ لمعلومات استخبارية، تمكنت قوة الشرطة من قتل أحد عناصر تنظيم داعش في عملية استباقية بمحافظة كركوك".

وأضافت أن "العملية نٌفذت بعد نصب كمين محكم للعنصر الداعشي ومحاصرته في منطقة جبال ماما ضمن قاطع عمليات كركوك"، مبينة أن "الإرهابي كانت بحوزته بندقيتين M16 وبندقية كلاشنكوف، وحزام ناسف، و9 مخازن بندقية مختلفة الانواع، وملابس عسكرية".

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وفي وقت سابق أمس، أعلنت وزارة الدفاع أن مقاتلات الجيش العراقي قتلت 3 عناصر من عصابات داعش الإرهابية في سامراء.

وقالت الوزارة في بيان، إن "طيران الجيش تمكن من قتل ثلاثة عناصر من عصابات داعش الإرهابية"، مضيفا أن "هذا حدث أثناء تنفيذ واجب استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات سامراء".

وفي الساعات المبكرة من أمس الجمعة، نفذ الطيران العراقي أيضا، غارتين جويتين، استهدفتا وكراً للإرهابيين في سلسلة جبال "ماما" التابعة لقضاء الدبس في محافظة كركوك.

وقالت خلية الإعلام الأمني إن "العملية أسفرت عن قتل أربعة إرهابيين"، مبينة أن "الضربات المتوالية التي توجه للعناصر الإرهابية كان لها الأثر في تحجيم وجود هذه العصابات".

وشهدت العمليات الإرهابية لتنظيم "داعش" تراجعاً كبيراً منذ مطلع الشهر الماضي، بعد سلسلة عمليات عسكرية شبه متواصلة أطلقتها القوات العراقية عقب مقتل 11 جندياً في هجوم مباغت لداعش على مقر عسكري عند أطراف محافظة ديالى.
 

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