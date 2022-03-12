135 ألف جنيه للطن.. تعرف على أسعار النحاس محليا وعالميا| تفاصيل وأرقام

تواصل أسعار النحاس استقرارها في السوق المحلي، لتستمر في الثبات، على مدار أسبوع.

وتسود بعض التوقعات، باحتمالية ارتفاع الأسعار في السوق المصري، نظرًا لصعود المعدن الأحمر بشكل ملحوظ في البورصة العالمية، متأثرًا بالأزمة السياسية بين روسيا وأوكرانيا.

أما على صعيد الأسواق العالمية، تباينت العقود الآجلة للمعدن الأحمر في بورصة لندن للمعادن

ويرصد “ صدى البلد ” أسعار النحاس في مصر اليوم وهى :



النحاس الأحمر "الخام"

استقرت القيمة الشرائية لخام النحاس اليوم، ليسجل سعر الطن 135 ألف جنيه.

النحاس الأحمر"الخردة"

وسجل سعر النحاس الأحمر "الخردة" ثباتًا، عند 97,500 جنيه للطن.

أسعار النحاس في البورصة العالمية

ارتفعت العقود الآجلة للنحاس تسليم مارس في بورصة لندن، لتسجل 10096 دولارًا للطن، بصعود قدره 117 دولار، أي بنسبة 1.17%.

كما قفزت عقود إبريل لتداول النحاس بنحو 119 دولار، ليسجل 10115 دولارًا للطن، أي بنسبة 1.19%.