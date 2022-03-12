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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هلا خورفكان.. محمد عبده يجري البروفات النهائية استعدادًا لحفل الليلة

محمد عبده
محمد عبده

أدى الفنان محمد عبده، البروفات النهائية له على مسرح مدرج خورفكان، ليلة أمس الجمعة، وذلك استعدادًا لحفل الليلة السبت 12 مارس ضمن فعاليات مهرجان هلا خورفكان، بالإمارات العربية المتحدة. 

أحدث أعمال محمد عبده 

حقق فنان العرب محمد عبده 2 مليون ونصف المليون مشاهدة بأحدث أغانيه التي تحمل اسم “كثير اشتقت”، بعد طرحها الأحد 30 يناير، عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”. 

أغنية “كثير اشتقت” لـ محمد عبده، من كلمات: منصور الشادي، وألحان: ناصر الصالح، توزيع موسيقي: عمرو عبد العزيز. 

 

كلمات أغنية كثير اشتقت لـ محمد عبده 

كثير اشتقت..
كثير احتجت لوجودك..
كثير احتجت..
عدد ما تهت في بُعدك..
كثر ما خفت من بَعدك..
تمنيت اني لوجودك ملكت الوقت.. 
كثير اشتقت!!!

***

يا آخر ما بقى فيني..
من سنيني..
سألتك عن أمل يقدر 
يجدد حلمي بعيني..         
هواي اللي أعيشه انت
و كل الدنيا عندي انت
و انا ما بين انت وانت
أموت بشوق وأحيا بك 
ونعم تخنقي أنفاسي..
إذا فكرت في غيابك..  
ولأني كثير لك مشتاق..
حضنته وردك الذابل على بابك..
وكثير اشتقت

*****

كنت خايف..  
من مرار الاحتياج وشوق جارف..
والله إني كنت خايف 
وكنت عارف..
إني مشتاق البعيد وما يجي..
والمرار الصعب لما تكون عارف..
أنا الواقف على باب الأماني حاضن طيوفك
وانا شايف جميع الناس قدامي ولا اشوفك
وانا الآه اللي مذبوحه في ونة ناي
ومحد وياي سواك وعارف انك رحت
ولا أظنك حبيبي جاي..
وكثير اشتقت

 

محمد عبده يرزق بطفله الحادي عشر

أعلن المطرب السعودي الشهير محمد عبده إنجابه طفلا جديدا، وذلك في تغريدة له على موقع “تويتر”، كشف فيها عن اسمه.

وكتب محمد عبده قائلا: "الحمد لله رب العالمين رزقت فجرَ هذا اليوم بمولود أسميته سلمان تيمنًا باسم مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله".

وسلمان الطفل هو الابن الحادي عشر للفنان السعودي الذي يبلغ من العمر 72 عاما، إذ أعلن في 2018 عن مولودة أسماها "العنود" وكانت هي العاشرة بين إخوانها، بحسب موقع “سبوتنيك” الروسي.

محمد عبده وعبد المجيد عبد الله

تصدر النجمان السعوديان محمد عبده وعبد المجيد عبدالله، تريند جوجل بالسعودية، وذلك بعد مشاركتهما فى احتفالات السعودية بموسم الرياض، في إطار احتفالات رأس السنة.

وخطف محمد عبده وعبد المجيد عبد الله، الأنظار إليهما بعد ظهورهما على المسرح سويا، حيث كل منهما مازح الآخر وتبادلا الحوار.

ووجه عبد المجيد عبد الله رسالة إلى جمهوره فى العام الجديد مع صديقه محمد عبده، متمنيا أن يكون عاما سعيدا وأن يعود مرة أخرى إلى الحفلات بعد غياب بسبب ظروفه الصحية.

 

أعمال محمد عبده

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات - آخر شهر مايو الماضي - أحدث أغاني فنان العرب محمد عبده، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، بالإضافة لتطبيق ديزر للموسيقى، والتي تحمل اسم «مستعجلة» بعد فترة من الترويج لها.

أغنية مستعجلة للفنان محمد عبده، من كلمات فهد بن محمد، وألحان خالد عياد، وتوزيع يحيى الموجى.

كلمات أغنية مستعجلة محمد عبده: 

مستعجلة.. وش بك؟
خلي ثواني الليل.. تمتد للآخر.
أباسهر بقربك 

مثل القمر وسهيل.. واطيّب الخاطر

توي بديت اجمع شتاتي من الضياع
وتوي بديت انسى الالم والالتياع
لاتوجعيني بالرحيل
ولا تذبحيني بالوداع
وترفقي في خافقٍ حبك.
مستعجلة.. وش بك.

كان حلمي ذا اللقا..
واليوم بالصدفة التقينا
وياهلا بك يا الصدف.
شفتك وراح الشقا..
وغردت الأشواق فينا
ونبضنا الوافي عزف.
مو وقت لوم ولا عتب
ولا وقت عذال وغضب
قولي لخوفك ينسحب
وخلك مثل رمش وهدب
وابقي معي 
لا تودعي
وبالهون لا تستعجلي بربك
مستعجلة .. وش بك؟!

وش هي حياة الناس 
ولو غابوا الاحباب؟ 
وش قيمة الاحساس..
لو يقفلون الباب 
لاتحرمي قلبي الحنان 
وقلبك بعد لا تحرميه 
محتاج انا لك من زمان 
وظامي على قربك وابيه 
خذي يدي وهاتي يدِك 
وعساَي أقدر أسعدك 
واحقق احلامي معك.. ما دمت انا جنبك
مستعجلة.. وش بك؟!

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