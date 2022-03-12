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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الاعتماد والرقابة الصحية تشارك في ملتقى اتحاد المستشفيات العربية

الاعتماد والرقابة
الاعتماد والرقابة

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، عن استقبال دعوة رسمية للمشاركة في الملتقى الثالث والعشرين لاتحاد المستشفيات العربية  Medhealth Cairo  2022، والذي يعقد بالقاهرة يومي 14 و15 مارس الجاري، برعاية جامعة الدول العربية، وبالتزامن مع انعقاد اجتماعات مجلس وزراء الصحة العرب ومجلسه التنفيذي.


ويعقد الملتقى الـ23 لاتحاد المستشفيات العربية، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط، ونقابات الأطباء والتمريض في الدول العربية، وعدد من المنظمات والجمعيات الصحية العربية.


ومن المقرر أن يناقش الملتقى هذا العام عدد من القضايا الهامة للنهوض بالرعاية الصحية في الدول العربية تحت عنوان: «الاستراتيجيات الجديدة في الإدارة الصحية ما بعد أزمة كوفيد»، أبرزها: الأزمات والكوارث بين الاستعداد والجاهزية والتطبيق، الرؤى الجديدة في تصميم المنشآت الصحية في الدول العربية، والاستراتيجية العربية للصحة الرقمية، كما يتضمن معرضاً متخصصاً يفسح المجال أمام مقدمي الخدمات بعرض آخر ما توصل إليه العلم والتطور في قطاع الرعاية الصحية، إلى جانب استعراض تجربة مصر في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وتكريم عدد من القيادات التي ساهمت في تطوير القطاع الصحي المصري، من بينهم: الدكتور اشرف اسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، واللواء الطبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، الدكتور تامر عصام،  رئيس هيئة الدواء، الدكتور احمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المهندس حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وغرفة مقدمي الخدمات الصحية في القطاع الخاص.


سيشارك في المؤتمر كبار الموظفين في وزارات الصحة العربية، ووفود عربية ممثلة بمدراء المستشفيات الحكومية والخاصة وأطباء وإداريين وعاملين في قطاع الصحة من: السعودية، الامارات، قطر، الكويت، لبنان، الأردن، العراق، جمهورية مصر العربية وغيرهم، إضافة إلى عدد من الخبراء والقادة الفاعلين في القطاع الصحي الحكومي وغير الحكومي بالمؤسسات الصحية العربية.

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