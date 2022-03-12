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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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برلمان

إعلام النواب: الدولة اتخذت خطوات استباقية لحماية البسطاء ومحدودي الدخل

النائبة هند رشاد
النائبة هند رشاد

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن الخطوات القوية والجادة التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، تهدف لمزيد من الحماية والرعاية للفئات البسيطة وتؤكد أن هناك جدية فى التعامل مع كامل الملفات والتعامل مع الأوضاع بسياسة الفعل وليس رد الفعل مما ساهم بقوة فى عدم افتعال أزمات حيث يتم العمل على الأرض بخطوات استباقية.

وأكدت أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن جائحة كورونا وأزمة التضخم العاملية من الملفات الكبرى التي أثبتت الدولة المصرية من خلال خطوات التعامل معهما على وجه التحديد بالإضافة لحجم التحديات الداخلية أن هناك قيادة سياسية واعية وأن مؤسسات الدولة المصرية استعادت دورها وأصبحت قادرة على مواجهة وامتصاص هذه الأزمات حتى وإن كان هناك نتائج ولكنها مقارنة بما ستكون فى العصور السابقة نجد أن هناك طفرة حقيقة وأن خطوات الإصلاح الاقتصادى والسياسة النقدية أتت ثمارها على الأرض.

وأشارت رشاد، إلى أن المواطن البسيط والفئات غير القادرة ستظل هى محور اهتمام القيادة السياسية، وهناك العديد من المبادرات والقرارات التى تعكس ذلك وتؤكد أن الدولة تمضى قدما وبخطوات جادة نحو الرعاية والحماية الاجتماعية بصورة كبيرة، ومن ثم وجب على الجميع التكاتف فى هذه الأزمات العالمية للخروج منها بسلام وهذا يستوجب مزيد من الثقافة للتعامل مع مثل هذه الأوضاع وتكليل جهود الدولة بالنجاح.

مصر مجلس النواب جائحة كورونا الاقتصاد الحماية الاجتماعية

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