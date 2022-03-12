أضرار غير متوقعة لاستخدام الهاتف المحمول في غرفتك.. تعرف عليها

هناك العديد من التأثيرات السلبية التي يتسبب بها استخدام الهاتف المحمول قبل النوم؛ والتي يغفل عنها البعض، ولكن في هذا التقرير سنقوم بتوضيح أبرز مخاطر استخدام الهاتف الذكي في غرفتك.

مخاطر استخدام الهاتف قبل النوم

وأفادت العديد من الدراسات، أن استخدام الهاتف قبل النوم يزيد من إشعاع التردد اللاسلكي للهواتف الذكية، وهو ما يزيد من خطر الإصابة بالعقم وأمراض السرطان، والاضطرابات العصبية والنفسية، وفقا لما نشر في موقع نوفوستي .

وقالت الدكتورة ماريا إيغناتيفا، أخصائية طب الأعصاب، أن إشعاع التردد اللاسلكي المنبعث من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الأخرى تمتصها أنسجة الجسم، مما يمكن أن يكون لها تأثير سلبي في الصحة.



وأشارت إيغناتيفا، إلى أن أغلب مدمني الهواتف الذكيه يعانون من مخاطر جسيمة نتيجة النوم بجوار الهاتف الذكي، وايضا يعانون من المشكلات الصحية والتي لا يعلمونها، لذا يجب أن يترك الهاتف الذكي على مسافة جيدة من مكان النوم ومفصولا عن الشبكة الكهربائية لحين الاستيقاظ من النوم .

مخاطر إستخدام الهاتف قبل النوم

ولفتت إيغناتيفا، إلى أن الأطفال والحوامل والأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض الجهاز العصبي والمناعة، هم أكثر حساسية لمجالات التردد اللاسلكية المنبعثة من الهاتف الذكي، ولكن لا توجد إلى الآن بيانات موثوقة عن تاثير إشعاع التردد اللاسلكي المنبعث من الهواتف الذكية في جسم الإنسان.

وافادت العديد من الدراسات، ان مخاطر الهاتف الذكي تزداد لدى الأطفال والبالغين على حد سواء، بسبب استخدام الهواتف الذكية في الظلام؛ حيث أن اللون الأزرق لشاشة الهاتف الذكي يؤثر سلبا على العين، والإيقاعات البيولوجية، ويسبب الأرق والصداع ويسبب انخفاض الأداء واضطراب الذاكرة ويحفز الإصابة بأمراض العين التنكسية.