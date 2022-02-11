طرق لتقليل إدمان الهاتف الذكي

أصبح استخدام الهواتف الذكية هو جزء من حياتنا اليومية مما جعل البعض مصاب بالادمان للهاتف

وبالرغم من أن استخدام للهواتف الذكية أمرًا سيئًا. الا انه أحيانًا "تجعلنا أكثر سعادة وإثراءًا وتصلنا بأشخاص آخرين".

لكن الكثير من الناس يريدون تقليص استخدام الهواتف الذكية ، ويقول الخبراء إن هناك طرقًا فعالة للقيام بذلك.

اجعل هاتفك الذكي أقل جاذبية

يمكنك أيضًا جعل هاتفك أقل جاذبية بصريًا ، عن طريق تغيير الشاشة إلى تدرج الرمادي أو إيقاف تشغيل الإشعارات ، على سبيل المثال.

كما يمكنك إعادة ترتيب التطبيقات على هاتفك بشكل دوري بحيث يصبح من الصعب العثور عليها ويقل احتمال إغرائك في حلقة طائشة من التحقق وإعادة الفحص ببساطة بعيدًا عن العادة.

كما ينصح بحذف أنواع معينة من التطبيقات - خاصة تلك التي تعرف أن لديك صعوبة في تجنبها (أو إذا كنت لا ترغب في حذف هذه التطبيقات ، فيمكنك نقلها إلى آخر شاشة على هاتفك لجعلها أقل سهولة ).

إذا كانت التطبيقات التي تضيف قيمة إلى حياتك هي نفسها التي تشعر أنك مدمن عليها ، فقد أوصى الاطباء باستخدام النصائح المذكورة

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"السؤال الذي يجب أن تطرحه على نفسك مع الشاشات هو:" ماذا يمكنني أن أفعل الآن؟ هل هناك شيء يمكن أن أفعله يكون أفضل بالنسبة لي؟ " "هذا مهم الآن أكثر من أي وقت مضى بسبب مقدار الوقت الذي أجبرنا على إنفاقه على الشاشات أثناء الوباء."

فأن الذين يعانون من الإفراط في استخدام الهاتف

قد يلاحظون أعراض الانسحاب في البداية ، مثل التهيج أو الأرق ، ولكن بمرور الوقت سيبدأون في الشعور بالتحسن.