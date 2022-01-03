مخاطر ترك الهاتف تحت الوسادة أثناء النوم.. تعرف عليها

يقوم بعض الأشخاص في الوقت الحالي بوضع هواتفهم حتى أثناء الشحن تحت وسائدهم وقت النوم، وذلك الأمر يعتبر خطيرا للغاية فإن تلك الأجسام قد ترتفع درجة حرارتها و تتفاعل مع الأقمشة المصنع منها وسادات السرائر .



وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن هيئة الإسعاف في بريطانيا نشرت تحذيرا للأشخاص الذين يضعون الهواتف أسفل الوسادات على السرير أثناء النوم و ذلك بعد إصابة شخص بجروح إثر انفجار هاتفه أسفل الوسادة أثناء شحنه .



أظهرت الصور التي نشرتها هيئة الإسعاف في بريطانيا غطاء وسادة محترق و سلك الشاحن الخاص بهاتف أحد الشباب و هو محترق و حدث ذلك أثناء نوم الشاب و لم يشعر سوى بألم شديد في رأسه أيقظه من النوم .



نصحت هيئة الإسعاف المواطنين و خاصة الشباب بعدم تكرار تلك العادة الخطيرة و المؤذية والتي كادت أن تتسبب في إصابة الشاب بجروح في وجهه و أذنه في الإتجاه الذي كان يتكأ عليه في النوم على الوسادة المحترقة .



جدير بالذكر ان هيئة الإسعاف أيضا نصحت بوضع الهواتف المحمولة أثناء الشحن أو بدون شحن على أسطح مستوية بعيدة عن مكان النوم لضمان السلامة.