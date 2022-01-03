عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مخاطر ترك الهاتف تحت الوسادة أثناء النوم.. تعرف عليها

صدى البلد

يقوم بعض الأشخاص في الوقت الحالي بوضع هواتفهم حتى أثناء الشحن تحت وسائدهم وقت النوم، وذلك الأمر يعتبر خطيرا للغاية فإن تلك الأجسام قد ترتفع درجة حرارتها و تتفاعل مع الأقمشة المصنع منها وسادات السرائر . 


وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فإن هيئة الإسعاف في بريطانيا نشرت تحذيرا للأشخاص الذين يضعون الهواتف أسفل الوسادات على السرير أثناء النوم و ذلك بعد إصابة شخص بجروح إثر انفجار هاتفه أسفل الوسادة أثناء شحنه . 

 

txt

وجود شاحن الهاتف في هذا المكان كارثي

txt

"الانفجار واشتعال النيران بالغرفة".. الكهرباء بنقابة المهندسين تحذر من استخدام شاحن غير أصلي للهاتف |فيديو


أظهرت الصور التي نشرتها هيئة الإسعاف في بريطانيا غطاء وسادة محترق و سلك الشاحن الخاص بهاتف أحد الشباب و هو محترق و حدث ذلك أثناء نوم الشاب و لم يشعر سوى بألم شديد في رأسه أيقظه من النوم . 


نصحت هيئة الإسعاف المواطنين و خاصة الشباب بعدم تكرار تلك العادة الخطيرة و المؤذية والتي كادت أن تتسبب في إصابة الشاب بجروح في وجهه و أذنه في الإتجاه الذي كان يتكأ عليه في النوم على الوسادة المحترقة . 


جدير بالذكر ان هيئة الإسعاف أيضا نصحت بوضع الهواتف المحمولة أثناء الشحن أو بدون شحن على أسطح مستوية بعيدة عن مكان النوم لضمان السلامة.

هواتف الشحن وسائد النوم الأقمشة وسادات السرائر

ترشيحاتنا

مجلس الشيوخ يوافق على إلزام المنشآت بإمساك سجل لقيد أسماء ذوي الإعاقة

رئيس رابطة الأندية: لم نجامل الأهلى.. وتطبيق "الفير بلاى" ميزعلش حد

شاهد.. لحظة تقديم فيران توريس صفقة برشلونة الجديدة للجماهير ووسائل الإعلام

البورصة تربح 2.5 مليار جنيه وسط تباين أداء مؤشراتها

هل يجوز أن أسجد للسهو في صلاة التسابيح؟ الإفتاء تجيب

مخاطر ترك الهاتف تحت الوسادة أثناء النوم.. تعرف عليها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في وصلة رقص على مركب.. إحالة مُدرّسة و4 معلمين للنيابة الإدارية بالدقهلية

عيار 21 ينطلق في السماء.. ارتفاع تاريخي لـ أسعار الذهب اليوم الإثنين 3-1-2022

حق بسنت لازم يرجع.. هاشتاج للمطالبة بالقصاص للفتاة ضحية الابتزاز الإلكتروني بالغربية

تثبيت دائم وعلاوات.. مفاجأة سعيدة للعاملين بعد موافقة الشيوخ على قانون العمل

وزير النقل: إضاءة الدائري بأعمدة الهاي ماست وبدء تنفيذ 10 محطات للأتوبيس الترددي السريع

الطقس غدا.. انخفاض درجات الحرارة وأجواء شديدة البرودة تصل لحد الصقيع

ميدو: تصريحات كيروش عن طارق حامد وقفشة عين العقل

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 2- 1- 2021

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلاد نيللي.. كشفت عن خدعة محمود ياسين لها.. وهذه حقيقة اقدامها على الانتحار

حرام عليكم أنا متربية.. القصة الكاملة لانتحار بسنت ضحية الصور المفبركة

في عيد ميلاد أم المعتقلين.. سر خصام نادية لطفي لعبد الحليم ودخولها حصار بيروت.. نوستالجيا

بعد قرار الأهلي.. هل يكون مصير وليد سليمان مثل حسام عاشور أم غالي؟

فيديو

تفاصيل الأيام الأخيرة من حياة الإعلامي إبراهيم حجازي

فى عيد ميلاد نيللي.. كشفت عن خدعة محمود ياسين لها.. وهذه حقيقة اقدامها على الانتحار

الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. فيديو

حق بسنت لازم يرجع.. هاشتاج يطالب بالقصاص لـ فتاة الغربية |فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ