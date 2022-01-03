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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وجود شاحن الهاتف في هذا المكان كارثي

صدى البلد

أظهرت صورة مفزعة ما يمكن أن يحدث إذا نام شخص وهاتفه يشحن فوق السرير أو خلف الوسادة، قد يكون الأمر عاديًا ولكن هذا قد يكون خطيرًا للغاية.

تُظهر الصور من صفحة Facebook CPR Kids ، وهي خدمة للسلامة والإسعافات الأولية ، كبل شاحن آيفون محترقًا بجوار ملاءات الأسرة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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بدلاً من ذلك يُنصح بوضع هاتفك على سطح مستو بعيدًا عن المواد القابلة للاشتعال، خاصة إذا كان قيد الشحن ومتصلاً بمنفذ كهربائي، فيمكن أن تكون المراتب وأغطية الأسرة من المواد سريعة الاشتعال.

ويضاف إلى حقيقة أن كلاً من الهواتف وأجهزة الشحن يمكن أن تسخن بسرعة إذا تركت دون مراقبة لفترة طويلة من الوقت ، فهذا يعني زيادة خطر الاحتراق.

قال المنشور الصادر عن المنظمة الأسترالية CPR Kids: "تأكد من عدم شحن الأجهزة الإلكترونية مطلقًا في السرير، وعلي اتباع إرشادات الشركات المصنعة"، كما أضافت الصفحة :"اشحن على سطح مستوٍ مع عدم وجود مواد قابلة للاشتعال حوله ، وتأكد من عدم وجود أجسام غريبة في الموصل أو القابس ، وتجنب الملحقات الرخيصة مثل الأسلاك".

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وتابع المنشور: "من المهم أيضًا التحقق من أن الأسلاك دائمًا في حالة جيدة والتخلص من أي منها تظهر عليها علامات التلف، فالأسلاك التالفة والشحن في ظروف غير آمنة يمكن أن يؤدي إلى حدوث صعق كهربائي وخطر نشوب حريق، ودائما أبقِ الأسلاك بعيدًا عن متناول الصغار! ".
 

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