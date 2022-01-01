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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

جريمة تقشعر لها الأبدان.. صيدلي يغتصب طالبة ويضع رأسها على موقد نار

الضحية أيازان إيديلوفا
الضحية "أيازان إيديلوفا"

قيدت أيدي صيدلي وتم اقتياده إلى السجن، بعد أن ارتكب جريمة قد توفيها كلمة بشعة حقها، فبقلب بارد وغل شديد اغتصب صيدلي مجرم طالبة قبل قطع رأسها ووضع رأسها على موقد في مطبخه.

 

قتل الصيدلي المجرم الذي يدعى "رحمانبردي توريبيكوف" ويبلغ من العمر 28 عامًا ، بوحشية ضحيته التي تدعى" أيازان إيديلوفا" البالغة من العمر 19 عامًا ، بعد أن زارت شقته لتحصل على مقاساته من أجل بدلة، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية. 

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ويعتقد المحققون، أن الوحش اعتدى جنسيا على طالبة تصميم الأزياء بعد أن رفضت الارتباط به قبل وفاتها، ثم مزق المجرم أسنانها في محاولة للتغطية على قتله المروع، لكن تم القبض عليه بعد أن عثرت الشرطة على رأسها يغلي على موقد للطهي.

 

كان الطالبة تعمل لدى خياط محلي وتم إرسالها للحصول على مقاساته من أجل تفصيل بدلة خاصة بـ المجرم، وتُظهر لقطات كاميرات المراقبة أيازان وهي تدخل المصعد مع توريبيكوف، وكانت آخر مرة شوهدت فيها على قيد الحياة.

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وقد وصفته عائلتها بأنه مجنون شرير، وطالبت بألا يُطلق سراحه من السجن أبدًا، وقال ألمات موليكوف شقيق أيازان: "عندما رأينا صور أجزاء الجسم ، رأينا أنه تمت إزالة كل ضروسها، وخُلع كل أسنانها ووضعت جميعها في أكياس بلاستيكية منفصلة".

صيدلي السجن جريمة اغتصب قطع رأسها

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