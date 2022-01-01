خطر جديد يهدد العالم.. فلورونا أحدث متحوريجمع بين كورونا والانفلونزا معا

على ما يبدو أن فيروس كورونا المستجد لن يكون له نهاية أو حد يقف عنده، فقد يستيقظ العالم من فترة لأخرى على متحورات جديدة من كورونا، فمؤخرًا تم اكتشاف فيروس متحور جديد يجمع بين فيروس كورونا والأنفلونزا “فلورونا”.

تم العثور على الحالة الأولى لما أطلق عليها البعض متحور كورونا "فلورونا" في امرأة شابة حامل في مستشفى بيلينسون في "بيتح تيكفا" بـ إسرائيل، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

كانت المرأة غير محصنة ، ووجد الأطباء آثارًا لكل من الأنفلونزا ومسببات فيروس كورونا في جسدها، وتقوم الفرق البحثية حاليا بدراسة النتائج ، وقد ظهرت على المرأة أعراض خفيفة نسبيا للمرض.

ولجعل الأمور أسوأ ، يزعم خبراء في إسرائيل أن هناك عدة مرضى آخرين مصابين بفلورونا ، لكن لم يتم تشخيصهم بعد، وقال البروفيسور أرنون فيزنيتسر ، مدير قسم أمراض النساء في المستشفيات: "في العام الماضي ، لم نشهد حالات إنفلونزا بين النساء الحوامل أو أثناء الولادة".

وأكمل:"اليوم ، نشهد حالات من فيروس كورونا والإنفلونزا بدأت في الظهور، ونشهد المزيد والمزيد من النساء الحوامل المصابات بالأنفلونزا"، مضيفًا:"إنه بالتأكيد تحدٍ كبير التعامل مع امرأة تصاب بالحمى عند الولادة، هذا على وجه الخصوص عندما لا تعرف ما إذا كان فيروس كورونا أو الأنفلونزا ، لذا فأنت تشير إليهم بنفس الطريقة، معظم المرض هو الجهاز التنفسي".

وعن الحالة الأولى لـ "فلورونا" تم تشخيص حالتها بأنها مصابة بالأنفلونزا وفيروس كورونا المستجد بمجرد وصولها إلى المستشفى، جاء كلا الاختبارين إيجابيين ، حتى بعد أن تحققنا مرة أخرى. "المرض هو نفس المرض، إنها فيروسية وتسبب صعوبة في التنفس لأن كلاهما يهاجم الجهاز التنفسي العلوي ".

