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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حادثة الرعب.. إعدام نمر مهدد بالانقراض رميًا بالرصاص

صدى البلد

قررت حديقة حيوانات أن تنهي حياة نمر مهدد بالانقراض بعد هجومه على رجل زُعم أن وضع يده في قفص النمر، وقد اختارت حديقة الحيوان قتل النمر عن طريق إطلاق النار عليه بعد حادثة الرعب.

فقد اتصل الرجل بخدمة الإنقاذ والطوارئ بعد أن هاجمه النمر في حديقة حيوان نابولي في فلوريدا، وقالت السلطات إن التقارير الأولية تشير إلى أن النمر أمسك بذراع الرجل وسحبها إلى داخل السياج بعد أن قفز الرجل فوق الحاجز الأولي من السياج ووضع ذراعه من خلال السياج.

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ولقي النمر المسمى إيكو مصرعه بعد أن أطلق نائب في رقبته النار، كان إيكو نمرًا مالاويًا، وهو نوع من الأنواع المهددة بالانقراض بسبب الصيد الجائر وفقدان الموائل،  بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

فيما قال "جاك مولفينا" الرئيس والمدير التنفيذي لحديقة حيوان نابولي ، إن حديقة الحيوانات لم تفكر في توجيه اتهامات ضد الرجل، وقال مولفينا في مؤتمر صحفي يوم الجمعة: "لقد كان خطأ سيئا، وقرارا سيئا ، لكننا نتمنى له التوفيق في الشفاء".

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قال مولفينا إنه تحدث مع فريق سلاح حديقة الحيوان وقالوا إنهم لو كانوا في وضع الرجل، في ظل نفس الظروف ، لكانوا قد اتخذوا نفس القرار، وكان الرجل المصاب الذي كان يعمل في شركة تنظيف تابعة لجهة خارجية ، إلى منطقة غير مصرح بها في حديقة حيوان فلوريدا ، وقالت السلطات إنه قد يواجه تهماً جنائية.

قال مولفينا إن فريق الأمن في حديقة الحيوان لم ير الرجل أو أي من أفراد طاقم التنظيف يبتعد عما كان من المفترض أن يفعلوه، ولا نعرف ما حدث ولماذا فعل ذلك،بينما قال مولفينا إن حديقة الحيوان بصدد إجراء تحقيق داخلي ومراجعة جميع سياساتها وأصولها.
 

نمر مهدد بالإنقراض النمر قفص إطلاق النار حادثة الرعب

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