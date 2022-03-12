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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

عندي عفريتين في البيت بشوفهم باستمرار.. أسرار في حياة حورية فرغلي

صدى البلد

كشفت النجمة حورية فرغلي، عن أن منزلها مسكون بكائنين من العالم الآخر تراهم باستمرار ولكنهم لا يؤذونها، قائلة: "البيت عندي فيه بنت وولد من العالم الآخر وبشوفهم علطول وهما بيهزروا معايا كتير ويفضلوا يخبطوا على الباب ويفتحوا الباب".

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ووصفت الفنانة حورية فرغلي، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أشكال الكائنات التي تسكن منزلها مضيفة: "بشوف البنت قاعدة على سفرة المنزل وشعرها زي شعري والولد بيكون لابس شورت وفانلة وهما تقريبا في نفس السن".

وعبرت الفنانة حورية فرغلي، عن أنها لا تشعر بالخوف من هذه الكائنات وأن شكلها جميل، متابعة: "الولد والبنت شكلهم كويس وجمال وشكلهم بشعر اسود وهما شبهنا عرب، وهما مش مؤذيين خالص، وكمان في فترة كنت بسمع حد بيتنفس بصوت عالي وفتحت الشباك شوفت بومتين بيض وكنت مستغربة جم منين وبقالي فترة مش بشوفهم".

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