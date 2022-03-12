استعدادا لشهر رمضان ..وزير الزراعة : طرح لحوم بلدي ودواجن وبيض وسلع أساسية بأسعار مخفضة.. ومنافذ الوزارة : تخفيضات تتراوح من 30 لـ 50 %..واللحوم تبدأ من 65 جنيه.. والدواجن بـ 45 |حوار

وزير الزراعة :

طرح لحوم بلدي ودواجن وبيض وسلع أساسية بأسعار مخفضة قبل رمضان

منافذ الزراعة :

تخفيضات تتراوح من 30 ل 50 % على السلع لتوفيرها أمام المواطنين

لدينا مخزون استراتيجي يكفي لـ 9 شهور قادمة ولا داعي للتخزين

تستعد وزارة الزراعة لـ شهر رمضان من خلال توفير السلع بـأسعار مخفضة للمواطنين ، وذلك من خلال 400 منفذ على مستوى الجمهورية ، وذلك بالإضافة للمنافذ المتحركة التى تجوب المحافظات والمناطق النائية .



وعقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع قيادات الوزارة، ومسئولي الجهات الإنتاجية ومنافذ البيع بالوزارة، لبحث الاستعدادات الخاصة باستقبال شهر رمضان المبارك وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأكد وزير الزراعة انه لا يوجد عجز في أي سلعة وسوف يتم ضخ المزيد من السلع والمنتجات للمواطنين من خلال المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للوزارة، فضلا عن توفير اللحوم البلدي والدواجن وبيض المائدة والسلع الأساسية وذلك بأسعار مناسبة تقل عن مثيلاتها بالأسواق، كما تم الاتفاق مع اتحاد منتجي الدواجن على طرح كميات كبيرة من الدواجن والبيض في الأسواق بأسعار مخفضة.

وأضاف القصير، أن ذلك يأتي بهدف الحد من سلسلة الوسطاء وجشع التجار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة مع زيادة الإقبال على السلع والمواد الغذائية استعدادا للشهر الكريم.



وأشار الوزير إلى إنه تم التنسيق مع المحافظين على مستوى الجمهورية، للتوسع في إنشاء منافذ وشوادر للبيع، بالمحافظات يتم فيها عرض هذه السلع والمنتجات، وخاصة في المناطق الفقيرة والشعبية والنائية.

وفى هذا الصدد ، أكدت المهندسة منال إبراهيم المشرف على منافذ وزارة الزراعة ، أن الوزارة طرحت السلع بأسعار تنافسية لمواجهة جشع التجار بالأسواق بتخفيضات من 20 لـ 30 % .

وقالت المهندسة منال إبراهيم المشرف على منافذ وزارة الزراعة ، إن هناك توجيهات من وزير الزراعة السيد القصير بتوفير جميع أنواع السلع أمام المواطنين استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم .

وأوضحت منال إبراهيم خلال حوار لـ "صدى البلد" أن أسعار منافذ وزارة الزراعة مخفضة فى ظل الارتفاع الذى تشهده الأسواق ، وتصل نسبة الانخفاض من 25 ل 30 % على بعض المنتجات ، أما بالنسبة لياميش رمضان وعسل النحل والمربي تصل نسبة الانخفاض إلي 50 % .

وأضافت "المشرف على منافذ وزارة الزراعة" أن سعر قمر الدين يبدأ سعر اللفة من 15 جنيها ليصل إلي 40 جنيها ، وأسعار البلح تبدأ من 8 جنيها لتصل إلي 40 جنيها للكيلو ، أما الزبيب المصري ب 45 جنيها ، والزبيب الإيراني ب 60 جنيها .

ولفتت إلي أن المنتجات بمنافذ وزارة الزراعة لها جودة مرتفعة لإنه يتم فحصها بمراكز البحوث التابعة لوزارة الزراعة ، مؤكدة أن المنافذ موفرة جميع أنواع السلع التى يحتاجها المواطنون فى منازلهم .

أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة

وأشارت "المشرف على منافذ وزارة الزراعة" إلي أن كيلو اللحوم يبدأ من المجمدة 65 جنيها ليصل إلي 110 جنيها للحوم البلدى والتى تصل ببعض المتاجر الأخري إلي 120 جنيها ، كذلك توفر المنافذ الكبدة ، والسجق ،والبرجر .

أسعار الدواجن بمنافذ الزراعة

وأضافت أنه يتم طرح الدواجن فى المنافذ بأسعار تصل إلي 45 جنيها للكيلو ، وكيلو البانية وصل سعره إلي 75 جنيها فى حين أنه يباع فى المتاجر ب 90 جنيها ، والكبد والقوانص ب 40 جنيها ، وكذلك الشيش طاووق ب 70 جنيها .

وناشدت جميع المواطنين، بعدم التخزين لأن السلع متوفرة بالمنافذ ، والمخزون الاستراتيجي يكفى لمدة 9 أشهر قادمة .