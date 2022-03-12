أزهري يفوز مع المنتخب بكأس العالم لكرة اليد تحت 18 عاما: نفسي أحترف

شارك الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، في احتفالية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لتكريم الطلاب الحاصلين على الميدالية الفضية والبرونزية فى بطولة كأس العالم لكرة اليد بصربيا 2021.

كما تم تكريم أبطال الاتحاد المصري للرياضة المدرسية لكرة اليد من الناشئين و الناشئات لحصولهم علي المركز الثاني بنات والمركز الثالث بنين علي مستوي العالم في البطولة التي أقيمت بدولة صربيا 2021 ، كما تم تكريم أعضاء البعثة المصاحبة للفريقين وأعضاء الفريقين الفني والإداري.

وتكريم الطالب محمد رجب عبدالغنى (منطقة الدقهلية الأزهرية ) عضو فريق منتخب مصر لكرة اليد الحاصل على المركز الثالث على مستوى العالم.

الطالب الأزهري بعد التكريم

وكان الطالب الأزهرى محمد عبدالغنى رجب، مثالاً للطالب المتميز خُلقياً وفنياً وقد أثنى عليه رئيس البعثة ومدربيه وزملائه حيث كان إماماً للفريق فى الصلوات ومثالاً يحتذى به وهذا ما يسمو له الأزهر الشريف وقياداته فى تربية أبنائه وحرصه عليهم فى شتى المجالات.



وفي تصريح لصدى البلد، عرف الطالب الأزهري بنفسه منوها أنه يدرس في الصف الثالث الثانوي الأزهري، وهو من محافظة المنصورة.

الطالب محمد عبد الغني



وأضاف، أنه حصل على المركز الثالث بطولة العالم لكرة اليد في صربيا 2021 تحت 18 سنة، والمركز الثاني بطولة البحر المتوسط لكرة اليد في تركيا عام 2022.

وشارك في عدد من بطولات الجمهورية في كرة اليد، على مستوى المعاهد الأزهرية، وحصلت على المركز الأول في مرتين ، والمركز الثاني مرة والمركز الثالث مرة.



وابتدى الطالب الأزهري، ممارسة لعبة كرة اليد من ثمان سنوات في استاد المنصورة، وانتقلت منه إلى نادي الزمالك، بعد اختياري في قائمة منتخب مصر.

الطالب محمد عبد الغني مع الكابتن محمد عبد السلام ريشة



وتابع: أتمنى في المستقبل أن أكون من أفضل لاعبي العالم في كرة اليد، وكذلك الاحتراف للعب في دوريات العالم في كرة اليد.

ويعد اللاعبين حسين زكي، محمد عبد السلام ريشة، يحي الدرع، المثل الأعلى لي داخل مصر، وفي الخارج، اللاعب الدانماركي الأسطورة هليسين، وعلى مستوى الدراسة يتمنى الإلتحاق بكلية الهندسة جامعة الأزهر، بجانب مسيرة اللعب في كرة اليد،



وأكد أن أسرته مساهمة جدا في الإنجاز الأخير ويبذلون كل الجهد معي لتوفير احتياجاته، وتوفير كل الدعم المادي له.