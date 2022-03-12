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رئيس التحرير
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فيديو جراف

حقيقة الزواج من محمد سعد.. الفنانة نيفين مندور تكشف أسرارًا لأول مرة

صدى البلد

حلت الفنانة نيفين مندور -المعروفة بفيحاء في فيلم اللي بالي بالك- ضيفة ببرنامج «كلام الناس» والمذاع عبر قناة mbc مصر الفضائية، للحديث عن حياتها الشخصية وسبب ابتعادها عن الساحة الفنية.

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وقال نيفين مندور، خلال حوارها بالبرنامج: «سبب ابتعادي عن الوسط الفني، إن والدتي كانت مريضة، وهي أولى بكل دقيقة من وقتي أكون معاها وأساعدها، كما أنني شعرت بخوف شديد بعد نجاح فيلم اللي بالي بالك، وكنت في حيرة بين الخوف والسعادة».

وأوضحت نيفين مندور: «عندما أردت العودة للتمثيل مرة أخرى، رفض والدي عودتي للفن مرة أخرى، وقال لي هذا رأيي، وامتثلت لطلبه ورغبته»، مردفة: «دخلت التمثيل صدفة، عن طريق أحد أقارب الفنان محمد سعد».

 

وتابعت نيفين مندور: «قابلت أحد أقارب محمد سعد بالصدفة في مطعم بالقاهرة مع صديقتي، وعرض عليّ بطولة فيلم مع محمد سعد، وتحديدًا بعد نجاح فيلم اللمبي».

 

شاهد الفيديو:
 

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