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ديني

خلال عقد لقاءات ثابتة يوميًا

البحوث الإسلامية: وعاظ الأزهر يبدأون سلسلة شروحات لكتب الحديث والتفسير للطلاب الوافدين

وعاظ الأزهر يبدأون
وعاظ الأزهر يبدأون سلسلة شروحات لكتب الحديث والتفسير للطلاب

بدأت اللجنة العليا للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية تنفيذ سلسلة علمية للطلاب الوافدين بمدينة البعوث الإسلامية من خلال عقد لقاءات ثابتة يوميًا بمسجد المدينة يحاضر فيها وعاظ الأزهر الشريف؛ حيث بدأت اللقاءات بتعريفات وافية عن بعض الأئمة، كالإمام ابن كثير والإمام النووي، ودورهم العلمي تمهيدًا لتناول أبرز مؤلفاتهم بالشرح والتفصيل. 


وقال الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية: إن هذه اللقاءات تأتي ضمن توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر بالتوعية المستمرة للطلاب الوافدين من خلال دعم الجانب العلمي والمعرفي لديهم وتحصينهم فكريًا وعلميًا من محاولات استقطابهم.


وأضاف «عياد» أن اللقاءات تهدف إلى بناء العقلية الأزهرية الوسطية التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة، واستظهار النصوص وكيفية إسقاطها على الواقع، من أجل أن يعود الطلاب الوافدون إلى بلادهم سفراء للتنوير ومشاعل هداية في بلادهم، ليسهموا في بناء أوطانهم بعقلية واعية بعيدة عن أفكار التطرف والإرهاب، مشيرًا إلى أن سلسلة اللقاءات التي بدأت فعالياتها الأربعاء الماضي تستمر حتى نهاية شهر شوال القادم.

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