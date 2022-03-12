تأثير تناول الكركديه يوميا على صحتك

يعد الكركديه من المشروبات الشعبية الشائعة الاستخدام فى دول عديدة ولكنها فى السنوات الماضية تراجعت قليلا بسبب زيادة استخدام مشروبات الكافيين كالقهوة والكابتشينو والشاي.

نعرض أهم فوائد الكركديه التى تحصل عليها عند تناوله يوميا وفقا لما جاء فى موقع “ medicalnews” ..





يقلل الكركديه نسبة السكر في الدم مما يحسن صحة مرضى السكري ويحمى من لديهم فرص إصابة به ويمنع امتصاص الكربوهيدرات في القولون.



يحارب سرطان الثدي ويمنع انتشاره حيث وجدت دراسة علمية أن عند دمجه مع العلاج الكيميائي يتم القضاء على خلايا سرطان الثدي بشكل أسرع ويساعد في خفض جرعات العلاج الكيميائي بسبب تقليل الإجهاد التأكسدي.



يعد الكركديه علاج فعال لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم خاصة عندما يتم تناوله باردا.



من الفوائد الغريبة للكركديه أنه يعالج البرد بسبب احتواءه على الأحماض المهمة مثل حمض الأسكوربيك والهيدروكسيسيتريك والماليك والستريك ولها تأثير قوى فى رفع المناعة ومحاربة الأمراض منها الأنفلونزا وأعراض البرد.



يحارب سرطان الجلد وجدت الدراسات العلمية أن الكركديه يحمى من سرطان الجلد ويمنع الخلايا الخبيثة من النمو .



من المعلومات المعروفة عن الكركديه أنه يحافظ على صحة القلب ويساعد فى علاج العديد من المشكلات الصحية المرتبطة به أبرزها ارتفاع الضغط والكوليسترول.



يمتلك الكركديه فعالية كبيرة فى نضارة البشرة وتطهيرها وإزالة الرؤوس السوداء و البيضاء وخلايا الجلد الميتة وعلاج حب الشباب والجلد الجاف والشيخوخة وزيادة إنتاج الكولاجين .



يقلل قشرة الرأس عند استخدامه بعد الشامبو ويحد من تساقط الشعر ويمنع الشيب المبكر ويجعل لون الشعر أغمق.



وفقا للدراسات العلمية يساعد الكركديه فى التئام الجروح بسرعة أكبر من مراهم والعلاجات الموضعية الخاصة بعلاج الحروق والتهابات الجلد وتقليل الآثار الموجودة على البشرة وتقليل الألم.