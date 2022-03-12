تعرف على فوائد الكركديه لمرضى الضغط وسرطان الثدى

الكركديه هو شاي عشبي يُصنع عن طريق نقع أجزاء من نبات الكركديه في الماء المغلي، ويتمتع الكركدية بـ نكهة لاذعة مماثلة لنكهة التوت البري ويمكن الاستمتاع بها ساخنة وباردة.



هناك عدة مئات من أنواع الكركديه تختلف حسب الموقع والمناخ الذي تنمو فيه ، ولكن الكركديه السبدياريف هي الأكثر شيوعًا لصنع شاي الكركديه.



كشفت الأبحاث عن مجموعة من الفوائد الصحية المرتبطة بشرب الكركديه ، مما يدل على أنه قد يخفض ضغط الدم ، ويحارب البكتيريا ، بل ويساعد في إنقاص الوزن.

فوائد شرب الكركديه



-مضادات الأكسدة

نبات الكركديه غني بمضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين وفيتامين ج والأنثوسيانين. يقول Czerwony: "تساعد الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة حقًا في جميع المجالات مع عدد غير قليل من الحالات الصحية".



تعمل مضادات الأكسدة على تدمير الجزيئات الضارة المعروفة بالجذور الحرة داخل جسمك، تسبب الجذور الحرة ضررًا للخلايا التي تساهم في الإصابة بأمراض مثل السرطان وأمراض القلب والسكري، بينما يستخدم الجسم مضادات الأكسدة الخاصة به لمحاربة أضرار الجذور الحرة ، قد تلعب الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة أيضًا دورًا في الوقاية من الأمراض.



- يخفض ضغط الدم

يؤثر ارتفاع ضغط الدم على ما يقرب من نصف البالغين في الولايات المتحدة ، مما يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب وأمراض الكلى، في التجارب السريرية تبين أن شرب شاي الكركديه يخفض ضغط الدم لدى البشر.



ومع ذلك ، يشير المركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية إلى أن الكركديه والعلاجات العشبية الأخرى تخفض ضغط الدم بشكل طفيف، لا يمكنهم استبدال الأدوية لمن تم تشخيص إصابتهم بارتفاع ضغط الدم.



-يساعد في الوقاية من السرطان

يحتوي الكركديه على نسبة عالية من مادة البوليفينول ، وهي مركبات ثبت أنها تمتلك خصائص قوية مضادة للسرطان.



لقد وجدت دراسات أنبوب الاختبار نتائج مبهرة فيما يتعلق بالتأثير المحتمل لمستخلص الكركديه على الخلايا السرطانية.



في إحدى الدراسات التي أجريت على أنبوب الاختبار ، أضعف مستخلص الكركديه نمو الخلايا وقلل من انتشار سرطانات الفم وخلايا البلازما.



ذكرت دراسة أخرى أنبوبة اختبار أن مستخلص أوراق الكركديه منع خلايا سرطان الثدي من الانتشار.



كما ثبت أن مستخلص الكركديه يثبط خلايا سرطان المعدة بنسبة تصل إلى 52٪ في دراسات أنبوبية اختبار أخرى.



-يخفض نسبة الكوليسترول

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم مشكلة صحية أخرى تؤثر على ملايين البالغين وتساهم في الإصابة بأمراض خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، في حين أظهرت بعض الدراسات السريرية أن الكركديه يخفض مستويات الكوليسترول ، أظهر البعض الآخر تأثيرًا ضئيلًا.



يقول Czerwony إن الكركديه قد يساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية ، ولكن مرة أخرى ، نحتاج إلى مزيد من البحث للتأكد.



المصدر: health.clevelandclinic