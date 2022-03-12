وزير التعليم العالي: لدينا خياران في التعامل مع الطلاب العائدين من أوكرانيا

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، إن هناك قاعدة بيانات بعدد الطلاب الذين يدرسون في أوكرانيا بنظام الإشراف العلمي على حسابهم الشخصي، مؤكدًا أنه لا توجد بعثات لمصر في أوكرانيا، وطبقًا للإحصائيات حوالي 3220 طالبا يدرسون فيها، معظمهم يدرسون بالقطاع الطبي والهندسة.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية"TEN"، اليوم السبت، أنه تم إعداد سيناريوهات مختلفة للتعامل مع هؤلاء الطلاب، وتم وضع حوالي 10-11 نقطة لا بد من توافرها لمساعدتهم على استكمال دراستهم بكلياتهم في مصر، مشيرًا إلى أن من يدرسوا بكليات دول شرق أوروبا هم الطلاب الذين لم يوفقوا في الحصول على مجموع جيد ولم يحققوا الحد الادنى للدراسة بالكليات المصرية، معقبًا: "لو واحد جاب 50-55% مستحيل يدخل كلية طب في مصر حكومية او خاصة".

وتابع وزير التعليم العالي، أنه تم التوسع في الجامعات الأهلية بشراكات دولية، والتوسع في الجامعات التي تعطي شهادات مزدوجة، بالإضافة لجامعات دولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهذا ساهم في تراجع نسبة المهاجرين للدراسة بالخارج بنسبة 50% خلال عامين، منوهًا بأنه نتيجة هذا التوسع؛ هناك 143 طالبا فقط اتجهوا لأوكرانيا العام الماضي.

وأشار إلى أننا أمام موقف اضطراري غير متكرر، ووفقا للتشريع؛ نحن أمام اختيارين، كلاهما مر، إما منع الطلاب من العودة ويتم حرمانهم من استكمال دراستهم، خاصة أنه لا يوجد موعد محدد متوقع لانتهاء الأزمة الأوكرانية، أو اتخاذ إجراءات صارمة لتقييم الطلاب بامتحان؛ لمعرفة مستواهم وتحديد الفرقة التي ينضموا لها.

وأوضح أن الطلاب سيتاح لهم الدراسة بالجامعات الأهلية والخاصة، معقبًا: "مش ضروري اللي جاي في سنة تالتة يدخل سنة تالتة، ويجب أن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن تكون معه إقامة في أوكرانيا في فترة ما قبل 24 فبراير".