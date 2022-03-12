عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تجمد كل شيء في طريقها.. عاصفة ثلجية تصيب الحياة في واشنطن بالشلل

عاصفة ثلجية قوية
عاصفة ثلجية قوية تضرب واشنطن

ضربت عاصفة قوية معظم أنحاء العاصمة الأمريكية واشنطن، ما أدى لتساقط مكثف للثلوج بمعظم المنطقة، وسط تحذيرات من تعطل حركة التنقل والمرور وتأثير الطقس السيء على الحياة اليومية للسكان.

وحذر خبراء الطقس من تساقط الثلوج بارتفاع من 3 إلى 8 بوصات، في الضواحي الشمالية من واشنطن، وتصل إلى 4 بوصات في المناطق الغربية.

تحذيرات قوية للسكان

وأطلق خبراء الأرصاد الجوية تحذيرات من خطورة تساقط الثلوج في واشنطن، وسرعة الرياح التي تؤدي إلى انخفاض الرؤية على الطرق، محذرين من تساقط الأشجار والتأثير على الكهرباء، فضلا عن تجمد الطرق.

وأشارت التقارير إلى أن "كل شيء يتجمد على الطريق بين عشية وضحاها"، محذرة من أن المزيد من الثلوج والصقيع تهدد المنطقة.

ومن المتوقع أن تختلف كميات الثلوج المتساقطة على مختلف أنحاء العاصمة واشنطن، حيث أكد شهود عيان تساقط الثلوج ما بين 1 إلى 4 بوصات، ما أدى لتعطل بعض الطرقات.

وتم الإبلاغ عن العديد من حوادث التحطم وحوادث على الطرق السريعة في مختلف أنحاء واشنطن، حسب صحيفة “واشنطن بوست" الأمريكية.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تصل رياح العاصفة في واشنطن، اليوم السبت، إلى بين 40-60 ميلا في الساعة، موضحة أن تساقط الثلوج سيكون غزيرا في بعض الأوقات.

وقالت إن التجميد الشديد مستمر من ليلة السبت حتى صباح الأحد، مع استمرار تساقط الأمطار والثلوج والبرد القارس.

إعصار قنبلة يجتاح الولايات المتحدة

على جانب آحر، أشارت هيئة الأرصاد الوطنية الأمريكية، السبت، إلى أن عاصفة باردة قوية ومنخفض جوي سوف يجتاحان شرق البلاد، محذرة من مخاطر واسعة واحتمال حدوث عواصف رعدية شديدة مصحوبة برياح مدمرة وبعض الأعاصير في الجنوب الشرقي.

وقال خبراء الأرصاد إن الطقس الخطير سيضرب أعلى وأسفل الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مسببا  الثلوج الكثيفة والرياح القوية والفيضانات المفاجئة.

وتوقع الخبراء تساقط الثلوج بمقدار من 7 إلى 12 بوصة في المناطق الشمالية من بنسلفانيا ونيويورك، مع رياح تصل سرعتها إلى 45 ميلاً في الساعة.

وكانت السلطات الأمريكية قد حذرت في وقت سابق، من عواصف تضرب مناطق عدة في نيوجيرسي وديلاوير، مع رياح محتملة تصل سرعتها إلى 50 ميلاً في الساعة.

وأطلقت السلطات تحذيرات من تلف الأشجار وانقطاع التيار الكهربائي، والظروف الصعبة للملاحة البحرية بسبب الرياح.

وأكد خبراء الأرصاد أن العاصفة القوية في أواخر الشتاء، التي تجمع بين الرطوبة ودرجات الحرارة شديدة البرودة،  تهدد 20 مليون أمريكي.

ويطلق على هذه الظاهرة "إعصار قنبلة"، وهو عاصفة لها ضغط منخفض في مركزها ومجموعة من الأحوال الجوية المرتبطة بها، من العواصف الثلجية إلى الرعدية الشديدة إلى هطول الأمطار الغزيرة، وتصبع العاصفة "قنبلة" عندما ينخفض ​​ضغطها المركزي بسرعة كبيرة - بما لا يقل عن 24 مليبار في 24 ساعة.

ويعد الساحل الشرقي للولايات المتحدة أحد المناطق التي ينتشر فيها تكون القنابل، فخلال فصل الشتاء، يوجد تباين حراري قوي بشكل طبيعي بين الأرض الباردة وتيار Gulf Stream الدافئ.

وعندما يتحرك الهواء القاري البارد في السماء ويحدث فرقا كبيرا في درجة الحرارة، يصبح الغلاف الجوي السفلي غير مستقر، ثم يرتفع الهواء ويبرد ويتكثف مكونا غيوما وهطولا.

وتوقعت الهيئات الجوية تساقط للثلوج يتراوح من حوالي 4 بوصات في شمال ألاباما وميسيسيبي إلى حوالي 13 بوصة في شمال ولاية ماين، كما يمكن أن تتسبب العاصفة في مشاكل السفر وانقطاع التيار الكهربائي في معظم أنحاء شرق الولايات المتحدة.

واضطرت العاصفة المدمرة عدد من المناطق التعليمية في مناطق مثل بيتسبرج، إلى تعليق الدراسة، بعدما تراكمت الثلوج بمقدرا 6 بوصات في الطرقات، في أسوأ موجة طقس تضرب المنطقة.

وبعد مرور هذه الموجة، يتوقع خبراء الطقس تساقط ثلوج أخف وزنا وأكثر تقطعا، مع استمرار درجات الحرارة إلى ما يقرب من التجمد في معظم المناطق.

واشنطن عاصفة عاصفة ثلجية أمريكا الولايات المتحدة ثلوج واشنطن تساقط ثلوج إعصار قنبلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا.. الزمالك يودع بطولة دوري أبطال إفريقيا

رسميًا.. كريستيانو رونالدو أكثر من سجّل أهدافًا في تاريخ كرة القدم

بعد الخسارة من الوداد.. اشتباك بالأيدي بين أبو جبل ومشجعي الزمالك.. فيديو وصور

تعرض الفنانة منى عبد الغني لحادث سيارة.. تفاصيل

غلق مسجد الإمام الحسين بسبب الصيانة والترميم حتى نهاية شهر رمضان

وفاة المخرج إبراهيم الكردي والعزاء غدا

بث مباشر لحظة بلحظة مباراة بيترو أتليتكو ضد ساجرادا اسبيرانسا (تحديث)

الأرصاد: طقس شهر رمضان جيد والرطوبة منخفضة

موضوعات متعلقة

نشرتها واشنطن في بولندا|تفوق كاسح لـ"إس 400" الدفاعية الروسية على "باتريوت" الأمريكية

شاهد.. عاصفة ترابية صفراء تضرب العراق

ترشيحاتنا

حالة الطقس.. موجة أمطار وأجواء شديدة البرودة تضرب مصر لمدة 72 ساعة

الطقس متقلب.. الأرصاد: درجات الحراة تبدأ في الارتفاع بعد 10 أيام.. فيديو

التنمية المحلية : معارض ثابتة ومتحركة لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين |فيديو

مجلس الدولة: عقد مقابلات شخصية للمتخلفين عن التقديم لشغل الوظائف

هاتريك رونالدو.. مانشستر يونايتد يهزم توتنهام 3-2 في مباراة مثيرة

بشكل رقمي.. الكشف عن أسرار لوحة الموناليزا في معرض رقمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد موجة غلاء الأسعار .. كيف تشتري ياميش رمضان بأرخص ثمن؟

مسلسلات رمضان 2022 .. دراما الـ 15 حلقة تجذب النجوم.. شاهد

بقطع رأسها.. فتاتان في الكويت تقتلان والدتهما العجوز بطريقة بشعة

إنقاذ شاب هندي حاول الانتحار من فوق قطار فور انطلاقه |شاهد

فيديو

شاهد.. ظهور نادر لـ ابنة الفنانة الراحلة سعاد نصر

تريند الفن.. شيرين تبكى على المسرح.. وحورية فرغلي: كان معمولي سحر.. فيديو

صدمة لنادي الزمالك و قرارات ثورية ضد اللاعبين.. فيديو

نيفين مندور: دخلت التمثيل بالصدفة عن طريق أحد أقارب الفنان محمد سعد

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ