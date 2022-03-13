حبس عصابة سرقة السيارات بالقاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس عناصر تشكيل عصابي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتخصص في سرقة السيارات بأسلوب"المفتاح المصطنع" بالقاهرة.

كلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين واعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال الأمن من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى سرقة السيارات بأسلوب"المفتاح المصطنع".

تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) بإكتشافه سرقة سيارته "ميكروباص" حال توقفها بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (سائق يعمل لدى المجنى عليه سابقاً "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) بالإشتراك مع (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية) عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزة أحدهم (مبلغ مالى).

وبمواجهتهم أقر المتهم الأول بأنه أثناء عمله سابقاً لدى المجنى عليه تمكن من إستخراج نسخة من مفاتيح السيارة المُستولى عليها ، وقام بتسليمها للمتهمان الآخران ، وعقب ذلك إستدرج المجنى عليه لشراء بعض المأكولات وأثناء ذلك تمكن المتهمان الآخران من الإستيلاء على السيارة.

وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها ، وأقروا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" ، كما إعترفوا بإرتكاب عدد (2) حادث سرقة بذات الأسلوب ، والتصرف فى السيارات المُستولى عليها بالبيع لدى عميلهم "سيئ النية" (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) - تم ضبطه.

وبمواجهته بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها ، وتم بإرشاده ضبط السيارات المُستولى عليها بمحيط سكنه، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على السيارات وإتهموهما بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.