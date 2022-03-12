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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمر ربيع ياسين: رسميًا «الجزيري» في الدوري الإماراتي بداية الموسم المقبل

عمر ربيع ياسين
عمر ربيع ياسين

أعلن الإعلامى عمر ربيع ياسين عن اقتراب رحيل سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك عن القلعة البيضاء.

وكتب عمر ياسين عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" : "رسميا سيف الدين الجزيرى مهاجم نادى الزمالك ينتقل إلى الدورى الإماراتى بداية من الموسم المقبل فى صفقة انتقال حر".


وأعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن عدة قرارات نارية بعد الخسارة من الوداد المغربي في دوري أبطال إفريقيا ومنها عرض سيف الدين الجزيرى للبيع.


وسقط الزمالك أمام الوداد المغربي بهزيمته واحد صفر في اللقاء الذي جمع بينهما أمس باستاد  القاهرة ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وخرج مجلس إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني بقيادة فيريرا، بعدة قرارت  عقب الهزيمة.

أعلن فيها المجلس عدم التجديد لكل من أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وطارق حامد ومحمد أبو جبل وعمر السعيد، وعرض سيف الدين الجزيري للبيع.

كما  قرر مجلس إدارة الزمالك توقيع غرامة مالية على محمود علاء قدرها 200 ألف جنيه للإساءة للجماهير، وإيقاف جميع مستحقات الفريق لنهاية الموسم.

من جانبه أكد البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه سيكون خارج بطولة دوري أبطال إفريقيا .. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 
 

 

 

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