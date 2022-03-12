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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عقب الخسارة من الوداد.. هاشتاج تسريح محمود علاء وأبو جبل يتصدر تويتر

ابو جبل ومحمود علاء
ابو جبل ومحمود علاء

 

 

تصدر هاشتاج تسريح محمود علاء وأبو جبل، موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد مستواهما المتواضع أمام الوداد المغربي وخسارة الفريق واقتراب الأبيض من توديع دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.


وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت أبرز التغريدات كالآتى :


وأعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك عن عدة قرارات نارية بعد الخسارة من الوداد المغربى في دوري أبطال إفريقيا ومنها عرض سيف الدين الجزيرى للبيع.


سقط الزمالك أمام الوداد المغربي بهزيمته واحد صفر في اللقاء الذي جمع بينهما أمس باستاد  القاهرة ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وخرج مجلس إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني بقيادة فيريرا،بعدة قرارت  عقب الهزيمة.

أعلن فيها المجلس عدم التجديد لكل من أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وطارق حامد ومحمد أبو جبل وعمر السعيد،وعرض سيف الدين الجزيري للبيع.

كما  قرر مجلس إدارة الزمالك توقيع غرامة مالية على محمود علاء قدرها 200 ألف جنيه للإساءة للجماهير، وإيقاف جميع مستحقات الفريق لنهاية الموسم.

ومن جانبه أكد البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه سيكون خارج بطولة دوري أبطال إفريقيا .. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 
 

 

 

 

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