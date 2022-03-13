أخبار التوك شو .. الغرف التجارية: انخفاض الأسعار بعد 3 أيام .. ومناقشة التفاصيل الفنية لقرار بيع الخبز بالكيلو

تناولت برامج التوك شو السبت عددا من القضايا والموضوعات المتنوعة ، من أبرزها :

"الصحة": إلغاء الإجراءات الاحترازية ضد كورونا حال تخطى التطعيم نسبة 70%

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الوزارة حولت بيان الصحة اليومي عن إصابات كورونا إلى أسبوعي بسبب رصدهم تناقصا ملحوظا في أعداد مرضى كورونا وانخفاض معدلات الوفيات مقارنة بارتفاع في مستوى نسبة التلقيح والتطعيم.

الأوقاف: افتتاح مسجد الحسين بعد تطوير الصحن.. وقد نلحق بشهر رمضان



أكد الدكتور عبد الغني هندي، عضو مجلس إدارة مسجد الحسين، أن ملايين المصريين يتعلقون بالذهاب إلى مسجد الحسين فى شهر رمضان، قائلا: "العمل لتطوير مسجد الحسين بدأ منذ أكثر من 4 شهور ثم دخل في الضريح وبعدها المسجد من الخارج ثم المحلات المجاورة للمسجد".





غدا.. مناقشة التفاصيل الفنية لقرار بيع الخبز بالكيلو .. فيديو

أجاب الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، على سؤال متى سيتم بيع الخبز بالكيلو؟.

وأوضح عز خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم"،المذاع عبر قناة “الحياة”، أن قرار بيع الخبز بالكيلو أثير خلال اجتماع الحكومة من يومين، ومن المقرر أن يتم مناقشة التفاصيل الفنية للموضوع غدا.

أمام تحديات كبيرةأبوالعينين عن اجتماع برلمان دول البحر المتوسط: يعقد في ظروف

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إن اجتماع برلمان دول البحر المتوسط يعقد في ظل ظروف استثنائية وتطورات اقتصادية وإنسانية غير مسبوقة.

فريد الديب: لن أعتزل المحاماة وسيتوقف عملي على كتابة طعون النقض

قال المحامي فريد الديب: “قولت داخل المحكمة اليوم إن هذه القضية أجهدتني وربما تكون آخر قضية اترافع فيها أمام محاكم الجنايات لكوني شارفت على 80 عاما وأثرت عليا الأمراض”.





«اتحاد الغرف»: توقعات بانخفاض أسعار البيض فى رمضان.. فيديو

أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن انتاجنا من الدواجن جيد جدا ولكن 70% من مدخلات تربية الدواجن هي العلف وزيادة سعره تسببت في ارتفاع أسعار الدواجن، لافتا إلى أن هناك انخفاض 3 جنيه فى أسعار الدواجن اليوم عن أسعار الدواجن الخميس الماضي.

الغرف التجارية: انخفاض واسع في الأسعار بعد 3 أيام



أجاب علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية على سؤال الإعلامية لميس الحديدي : هل وصلنا للسقف الأعلى لمستويات الأسعار جراء التضخم العالمي والأزمة الأوكرانية الروسية أم أن هناك زيادات أخرى متوقعة ؟ قائلاً : إحنا مش بس وصلنا لذروة الأسعار، لا بالعكس، عدينا ده وبدأنا في تراجع الأسعار ..اليوم فقط أسعار الجملة بالنسبة للأقماح والعديد من السلع بدأت في الانخفاض والتراجع ".

موسى عن إعدام 81 إرهابيا في السعودية: القصاص وشرع ربنا| فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن وزارة الداخلية السعودية، أصدرت بيانا مهما وقويا، أعلنت فيه تنفيذ حكم الإعدام بحق 81 إرهابيا نفذوا عمليات إرهابية.

الصحة للمواطنين: عاوزين اللمة مع الحفاظ على الصحة العامة

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك انخفاض ملحوظا منذ أسبوعين وحتى الآن في معدلات الإصابة والوفيات ودخول المستشفيات الخاصة بفيروس كورونا لذا قرر الدكتور مجدي عبد الغفار بالتوقف عن إذاعة البيان بشكل يومي واذاعتها بشكل أسبوعي.