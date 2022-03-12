«اتحاد الغرف»: توقعات بانخفاض أسعار البيض فى رمضان.. فيديو

أكد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن انتاجنا من الدواجن جيد جدا ولكن 70% من مدخلات تربية الدواجن هي العلف وزيادة سعره تسببت في ارتفاع أسعار الدواجن، لافتا إلى أن هناك انخفاض 3 جنيه فى أسعار الدواجن اليوم عن أسعار الدواجن الخميس الماضي.

وأضاف عبد العزيز السيد، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن الدواجن المستوردة لن تصل مصر قبل شهر رمضان المقبل، أنه من المتوقع أن تنخفض أسعار البيض في منتصف شهر رمضان، قائلا: "على نصف شهر رمضان هتكون في دورة انتاجية جديدة وبالتالي متوقع السعر ينخفض".

ارتفاع أسعار البيض

أوضح رئيس شعبة الثروة الداجنة في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن سبب ارتفاع أسعار البيض هو زيادة تكلفة الكتكوت والأمراض الوبائية وصعوبة فصل الشتاء وما ترتب عليه مما تسبب فى ارتفاع الأسعار.

وتابع رئيس شعبة الثروة الداجنة في الاتحاد العام للغرف التجارية: «متوسط إنتاج الفرخة في السنة 310 بيضة ولما العدد يصل الى 200 بيضة تحدث أزمة وهذا ما حدث في الدورة الانتاجية الحالية».