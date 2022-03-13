بعد قرارات رئيس الزمالك.. الوداد : أوناجم وأشرف بن شرقي مرحب بهما

أوضح محمد طلال المتحدث الرسمي لنادي الوداد المغربي حقيقة وجود مفاوضات من جانب ناديه مع الثنائي محمد أوناجم وأشرف بنشرقي لاعبي الزمالك خلال الفترة الحالية.



وأكد طلال في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس، عدم وجود نية للاستغناء عن لاعبه يحيى جبران لنادي بيراميدز، في ظل المنافسة على لقبي الدوري المغربي وبدوري أبطال أفريقيا.

وقال طلال: "أنا حزين للغاية مثل كل جماهير الوداد لعدم تأهل الزمالك إلى دور الثمانية".

وأكمل: "محمد أوناجم وأشرف بنشرقي دائمًا مرحب بهما في الوداد، لكن ليس هناك تأكيد بوجود مفاوضات للتعاقد معهما خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "لقد تفاجئنا بما جاء في قرارات إدارة الزمالك وله كامل الاحترام، لكن ليس هناك أي مستجدات من جانبنا بهذا الشأن حتى الآن".

الزمالك يودع بطولة دوري أبطال إفريقيا

كما حقق فريق بترو أتليتكو، فوزا مستحقا على منافسه التقليدي ساجرادا بثلاثه أهداف دون رد في الجولة الرابعة من دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت أهداف بترو أتليتكو، في الدقائق ١ و٤٤ و90.

بترو أتليتكو يتصدر المجموعة

وبهذه النتيجة يتصدر بترو أتليتكو المجموعة برصيد ١٠ نقاط، ويأتي خلفه الوداد المغربي في المركز الثاني برصيد ٩ نقاط، ويتأهل الفريقان لدور الثمانية رسميا.

وبذلك ودع الزمالك بطولة إفريقيا وخاصة بعد الخسارة أمس علي يد الوداد بهدف نظيف.