بعد هاتريك توتنهام.. مجدى عبد الغني: عوامل مشتركة كثيرة بيني وبين رونالدو

نشر الكابتن مجدى عبدالغنى ، صورة له مع كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد ، بعد تألقه وتسجيله هاتريك فى شباك نادى توتنهام فى المباراة التى انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مواجهة الأسبوع الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكتب مجدى عبد الغنى عبر تويتر “ عوامل مشتركة كتير بيني وبينه.. أهمهم إن السن مش بيفرق معانا، وتسديداتنا الصاروخية على المرمى متشابهة .. رونالدو فعلاً أسطورة لن تتكرر. ”.

وفاز فريق مانشستر يونايتد، على ضيفه توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مواجهة الأسبوع الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف الأول لصالح مانشستر يونايتد من تسديدة صاروخية من كريستيانو رونالدو رونالدو من خارج منطقة الجزاء، سكنت أقصى يمين الحارس هوجو لوريس.

ومع الدقيقة 35 جاء التعادل لصالح فريق توتنهام عن طريق هاري كين من علامة الجزاء.

ونجح اليونايتد في إعادة التقدم من كرة عرضية أرضية من سانشو من جهة اليسار قابلها رونالدو بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

وبالشوط الثاني عادل توتنهام النتيجة من كرة عرضية من سيرخيو ريجيلون لاعب توتنام من جهة اليسار حاول ماجواير إبعادها ولكنه أسكنها يمين مرماه بالخطأ.

وجاء هدف الفوز بالدقيقة 82 من ركلة ركنية لصالح فريق مانشستر يونايتد من جهة اليمين نفذها أليكس تيلليس عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها رونالدو برأسية من أعلى نقطة داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.