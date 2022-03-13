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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

بعد تألقه أمام توتنهام.. سيف زاهر : رونالدو في حته تانية خالص

صدى البلد

علق الاعلامى سيف زاهر ، على تالق كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد ، و تسجيله هاتريك فى شباك نادى توتنهام فى المباراة التى انتهت بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وكتب سيف زاهر عبر تويتر “ رونالدو في حته تانية خالص ”. 

 

وفاز فريق مانشستر يونايتد، على ضيفه توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن مواجهة الأسبوع الـ 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف الأول لصالح مانشستر يونايتد من تسديدة صاروخية من كريستيانو رونالدو رونالدو من خارج منطقة الجزاء، سكنت أقصى يمين الحارس هوجو لوريس.

ومع الدقيقة 35 جاء التعادل لصالح فريق توتنهام عن طريق هاري كين من علامة الجزاء.

ونجح اليونايتد في إعادة التقدم من كرة عرضية أرضية من سانشو من جهة اليسار قابلها رونالدو بتسديدة من منتصف منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

وبالشوط الثاني عادل توتنهام النتيجة من كرة عرضية من سيرخيو ريجيلون لاعب توتنام من جهة اليسار حاول ماجواير إبعادها ولكنه أسكنها يمين مرماه بالخطأ.

وجاء هدف الفوز بالدقيقة 82 من ركلة ركنية لصالح فريق مانشستر يونايتد من جهة اليمين نفذها أليكس تيلليس عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها رونالدو برأسية من أعلى نقطة داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

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