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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات كأس مصر اليوم والقنوات الناقلة

كأس مصر
كأس مصر

تستأنف اليوم منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر 2021 ، حيث يلعب فريق غزل المحلة أمام منافسه الشرقية للدخان " ايسترن كومباني " .

وتقام مباراة غزل المحلة، أمام فريق ايسترن كومباني، في تمام الساعة الثالثة عصرا على ملعب المحلة وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت.

طلائع الجيش - حلوان العام 
يواجه فريق طلائع الجيش منافسه حلوان العام اليوم في تمام الساعة الثالثة عصرا علي ملعب جهاز الرياضة العسكري وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت.

ويحاول فريق طلائع الجيش تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل، واستمرار تحقيق الانتصارات بعد الفوز علي المصري البورسعيدي في الجولة الماضية من بطولة الدورى الممتاز .

البنك الأهلي - أسوان 
ويستضيف فريق البنك الأهلي منافسه أسوان ، اليوم في تمام الساعة السادسة مساء على ملعب بتروسبورت.

ويسعى فريق أسوان تحقيق مفاجأة بإقصاء البنك الاهلي، من البطولة والتأهل على حسابه بأمال تحقيق مفاجأة في كأس مصر .

كأس مصر ايسترن كومباني غزل المحلة المصري الدوري الممتاز أسوان

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